https://ria.ru/20230816/primore-1890323468.html

Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в четыре раза

Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в четыре раза - РИА Новости, 16.08.2023

Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в четыре раза

Число подтопленных паводком домов в Приморском крае за сутки сократилось более чем на 2,2 тысячи и к утру среды составляет 706, следует из информации... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T04:13

2023-08-16T04:13

2023-08-16T05:52

происшествия

уссурийск

михайловский район

амурская область

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Число подтопленных паводком домов в Приморском крае за сутки сократилось более чем на 2,2 тысячи и к утру среды составляет 706, следует из информации пресс-службы правительства региона. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. По информации ГУ МЧС края, к утру вторника число затопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае составляло 2945, также затоплен был 3221 приусадебный участок. Без дорожного сообщения оставались 26 населенных пунктов. В пунктах временного размещения находились 326 человек, в том числе 74 ребенка. Во вторник был введен режим ЧС регионального уровня. "На утро среды, 16 августа, остаются подтопленными 706 домов и 916 приусадебных участков в 19 населенных пунктах, отрезан от дорожного сообщения 21 населенный пункт. В восьми пунктах временного размещения в шести муниципалитетах размещено 275 человек", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что указанные 706 домов - это и многоквартирные, и частные, которые остаются подтопленными. По сообщению пресс-службы, в пострадавшие от паводка Уссурийск, Октябрьский округ и Михайловский район направлено 607 тепловых пушек, 25 генераторов и 114 мотопомп. Это оборудование ранее прибыло из Сахалинской и Амурской областей, Камчатского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20230816/primore-1890320034.html

уссурийск

михайловский район

амурская область

приморский край

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происшествия, уссурийск, михайловский район, амурская область, приморский край