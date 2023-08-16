https://ria.ru/20230816/premiya-1890371885.html

Предприятия Дальневосточного федокруга наградят премией "Экспортер года"

Предприятия Дальневосточного федокруга наградят премией "Экспортер года" - РИА Новости, 16.08.2023

Предприятия Дальневосточного федокруга наградят премией "Экспортер года"

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:18

2023-08-16T12:18

2023-08-16T12:18

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

василий осьмаков

сергей левин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, определила победителей в Дальневосточном федеральном округе, ими стали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Конкурс "Экспортер года" является не только платформой для вручения престижной награды, но и событием, которое объединяет экспортное сообщество и стимулирует его на дальнейшие достижения. Конкурс предоставляет возможность узнать о передовых практиках, инновационных подходах и успешных стратегиях ведения экспортного бизнеса. Он становится своеобразным форумом для обмена идеями, которые помогут нашему экспортному сектору дальше процветать", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Развитие экспортного потенциала России на Дальнем Востоке - одно из важнейших направлений стратегии "поворота на Восток". Благодаря своему географическому положению ДФО имеет важное преимущество в виде прямого доступа к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние годы запущено множество проектов для перехода от преимущественно сырьевого экспорта к поставкам за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью. Особые перспективы для местных экспортеров открывает развитие Восточного полигона и Северного морского пути", - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Сегодня дальневосточные компании успешно осваивают зарубежные рынки и предлагают высококачественную сельхозпродукцию, которая пользуется большим спросом у потребителей. Основной внешнеторговый потенциал региона - рыба и морепродукты. Безусловно, наиболее перспективным направлением в этом сегменте является переработка, поскольку она обеспечивает получение более высокой добавленной стоимости компаниям. Наилучшие результаты по экспортным поставкам демонстрируют Приморский и Камчатский края, а также Сахалинская область", - уточнил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках - важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидерами округа по экспортным результатам стали Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский края. Компании из этих субъектов заняли больше всего призовых мест: 13, 11 и 9 соответственно."Из-за санкционного давления наш бизнес прошел проверку на прочность. И показал, что, несмотря на искусственно создаваемые сложности со стороны недружественных стран, российская продукция по-настоящему качественная, надежная и конкурентоспособная. Успехи бурятских компаний, вошедших в число лучших экспортеров в Дальневосточном федеральном округе - яркое тому подтверждение. Уверен, истории призеров "Экспортера года" вдохновят других предпринимателей на новые свершения не только внутри России, но и на внешних рынках", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденова."Приморский край неизменно держит первенство по количеству призовых мест, но нам важно и расширять географию экспортных поставок. Правительство края вместе с региональным центром экспорта и Представительством АО "РЭЦ" во Владивостоке будет продолжать политику поддержки бизнеса в этом направлении", - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко."Как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин, восточная часть АТР развивается быстрее, чем все остальные части мира, появляются новые возможности. И в условиях "разворота России на Восток" растет роль ДФО в выстраивании экспортных логистических цепочек, а конкуренция с западными регионами России стимулирует местные компании на развитие. И конкурс "Экспортер года" показал, что предприятия Хабаровского края превратили кризис в возможности. Будем и дальше поддерживать наших "Чемпионов экспорта", мотивировать новых игроков к выходу на внешние рынки, развивать "экспортное наставничество", - прокомментировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Экспортеры года"Экспортером года в сфере промышленности" среди малых и средних предприятий стало ООО "Аметис" из Амурской области, которое экспортирует продукты глубокой переработки древесины лиственницы даурской. На втором месте - ООО "Тумнинский прииск" (Хабаровский край), экспортирует пиломатериалы. На третьем - ООО "Евразия Групп" (Амурская область), которое экспортирует производственное оборудование и оборудование для пищевой промышленности.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало АО "У-УАЗ" (Бурятия), экспортирующее вертолеты. Вторые - ООО "Амурсталь" (Хабаровская область), которое экспортирует стальные заготовки и арматурный прокат для армирования железобетонных конструкций. На третьем - АО "Нью Форест Про" (Хабаровский край, пиломатериалы)."Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП - ООО "Предприятие "Аэротех" из Республики Бурятия, которое экспортирует запасные части для вертолетов. Второе место у АО "Дальэнергомаш" (Хабаровский край), экспортирует газовые технологические турбины, воздушные компрессоры, центробежные нагнетатели воздуха.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса заняло ООО "Рог изобилия" (Бурятия), которое экспортирует оленьи рога, консервированные панты. На втором месте ООО "Торговый Дом "Камчатскийэ меридиан" (Приморский край), экспортирующее свежемороженую рыбопродукцию и морепродукты, а на третьем - ООО "Сонико-Чумикан" (Хабаровский край), экспортирует мороженую рыбу и икру.Среди крупного бизнеса в этом виде экспорта первое место у ООО "Пасифик Краб" (Приморский край), которое экспортирует крабов. На втором - ООО "МЭЗ" (Амурская область), экспортирует продукты переработки сои (масла, лецитин, клетчатка), а на третьем - ООО ПФК "Южно-Курильский Рыбокомбинат" (Сахалинская область), экспортирует рыбную муку и рыбий жир."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди МСП ООО "Лунское море" из Камчатского края, которое экспортирует икру, морепродукты, рыбную кулинарию, крабовые палочки, имитированную и структурированную икру. Второе место у ООО "КФ АМТА" (Бурятия), экспортирующего кондитерские изделия, третье - ООО "Гудвин" (Приморский край), экспортирует шоколадную продукцию."Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало ООО "Эквивалент" из Приморского края, которое предоставляет международные логистические услуги. На втором месте - ООО "ИНТРА Сахалин" (Сахалинская область), ремонтирует и осуществляет техническое обслуживание технологического оборудования и трубопроводов промышленных предприятий. Третье место - ООО "Сибирский кедр" (турфирма "Абсолют") из Бурятии, предоставляющее туристические услуги."Трейдером года" стал индивидуальный предприниматель Долгорова А.В. из Бурятии, реализует оптовую торговлю, экспорт и импорт. Второе место - ИП Шадапов Б.А., также из Бурятии, экспортирует продукты питания. Третье место у ООО "СИМЭКС ПЛЮС", снова из Бурятии, которое экспортирует алюминиевый композитный фасад, фасадная подсистема.В номинации "Новая география" победило ООО "Амурсталь"."Прорывом года" у МСП стало ООО "Сонико-Чумикан", второе место у ООО "Тумнинский прииск", а на третьем - ООО "Евразия Групп".В номинации "Ответственный экспортер ESG" у крупного бизнеса победило АО "У-УАЗ", на втором месте ООО "Пасифик Краб", третье место у АО "Нью Форест Про".В этой же номинации у малого и среднего бизнеса выиграло ООО "СЛПК-Групп" (Приморский край), эЭкспортирует древесные гранулы и пиломатериалы. Второе место у ООО "Дары Природы" (Приморский край), поставляющего за рубеж дериваты, пушнину, дикоросы, рыбу, продукцию деревообработки, третье - у ООО "Приморский завод "ЕВРОПЛАСТ" (Приморский край), экспортирует преформы, бутылки, колпачки, ПЭТ-кеги."Лучшей женщиной-экспортером" в малом бизнесе стала генеральный директор ООО "Рог Изобилия" Ирина Калинина. Второе место у директора ООО "Техно-Экспорт" (Республика Бурятия) Арюны Жаргалова. Компания экспортирует запасные части, различное оборудование. На третьем месте генеральный директор ООО "Сибирский кедр" Пагма Очирова."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" у малого бизнеса стала также Пагма Очирова. Второе место у Владимира Ивченко, ООО "Гудвин". На третье месте индивидуальный предприниматель Анастасия Стаценко из Приморского края, экспортирует предметы декора из бетона и мха.В новой номинации для малого и среднего бизнеса "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" победила также Анастасия Стаценко.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, василий осьмаков, сергей левин