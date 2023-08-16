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Путин попросил Голикову доложить о помощи пострадавшим в Дагестане

Путин попросил Голикову доложить о помощи пострадавшим в Дагестане - РИА Новости, 16.08.2023

Путин попросил Голикову доложить о помощи пострадавшим в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о помощи пострадавшим при взрыве на окраине... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:47

2023-08-16T16:47

2023-08-16T16:59

чп на азс в махачкале

махачкала

владимир путин

татьяна голикова

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о помощи пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы."Я знаю, что Минздрав подключился, и МЧС подключились к тому, чтобы помочь оперативно людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане... Татьяна Алексеевна, наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как работа организована?" - спросил Путин Голикову.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.В результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по состоянию на утро среды, оставались 46 раненых.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на азс в махачкале, махачкала, владимир путин, татьяна голикова, происшествия