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Москалькова просит уточнить информацию об избитом в СИЗО поджигателе Корана
Москалькова просит уточнить информацию об избитом в СИЗО поджигателе Корана - РИА Новости, 16.08.2023
Москалькова просит уточнить информацию об избитом в СИЗО поджигателе Корана
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева проверить информацию о якобы избиении в грозненском СИЗО... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:31
2023-08-16T14:31
2023-08-16T14:31
волгоград
россия
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Чечни Мансура Солтаева проверить информацию о якобы избиении в грозненском СИЗО поджигателя Корана из Волгограда и провести его медицинское освидетельствование. Ранее Солтаев сообщил, что в республике будет организована проверка после жалобы задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО якобы избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Омбудсмен представил журналистам заявление Журавеля, в котором, в частности, указывается, что во время встречи с Кадыровым он "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын <…> избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". В своем телеграм-канале Москалькова сообщила, что к ней поступило обращение Журавеля. "Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей", - написала Москалькова. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
https://ria.ru/20230814/koran-1890001081.html
https://ria.ru/20230807/maduro-1888535842.html
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волгоград, россия, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров
Волгоград, Россия, Татьяна Москалькова, Следственный комитет России (СК РФ), Рамзан Кадыров
Москалькова просит уточнить информацию об избитом в СИЗО поджигателе Корана
Москалькова просит проверить информацию об избитом в СИЗО поджигателе Корана