https://ria.ru/20230816/plan-1890443967.html

“Никто не поможет”: в США раскрыли зловещий план по Украине

“Никто не поможет”: в США раскрыли зловещий план по Украине - РИА Новости, 16.08.2023

“Никто не поможет”: в США раскрыли зловещий план по Украине

Правительство США проводит разрушительную политику в отношении Украины, заявил на своем YouTube-канале известный американский экономист и профессор... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:53

2023-08-16T16:53

2023-08-16T16:53

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сша

украина

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анатолий антонов

колумбийский университет

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Правительство США проводит разрушительную политику в отношении Украины, заявил на своем YouTube-канале известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.“Украина разрушается. Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан. Я имею в виду то, что США пришли в Афганистан в 1979 году и на 40 лет превратили страну в поле боя. В один прекрасный день они просто ушли. Таков американский стиль”, – прокомментировал он ситуацию.Эксперт также отметил, что обещаниям США по восстановлению Украины после окончания конфликта не суждено сбыться.“Никто не поможет Украине с восстановлением, поверьте мне. Никто не даст миллионы долларов на это. Все эти разговоры просто выдумка”, – подытожил он.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, затягивающие конфликт вокруг Украины, должны сами платить за восстановление этой страны. Как отметил дипломат, "украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Соединенных Штатов по созданию очага напряженности у границ России, по превращению Украины в "антиРоссию". Он подчеркнул, что сейчас США разжигают противостояние, "накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы".

https://ria.ru/20230816/boepripasy-1890414225.html

https://ria.ru/20230816/miny-1890340250.html

сша

украина

афганистан

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в мире, сша, украина, афганистан, анатолий антонов, колумбийский университет