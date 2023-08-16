https://ria.ru/20230816/otsenka-1890510546.html

Минск заявил о высокой оценке КНР его усилий по урегулированию на Украине

Минск заявил о высокой оценке КНР его усилий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.08.2023

Минск заявил о высокой оценке КНР его усилий по урегулированию на Украине

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным дал высокую оценку усилиям Белоруссии по урегулированию... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:04

2023-08-16T23:04

2023-08-16T23:04

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу во время переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным дал высокую оценку усилиям Белоруссии по урегулированию украинского кризиса, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Министр обороны Китая прибыл в среду с официальным визитом в Белоруссию, он провел переговоры с главой белорусского минобороны. "В рамках переговоров министров обороны РБ и КНР китайская сторона отметила что последовательно будет придерживаться мирных переговоров и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса в Украине", - сообщил Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter). Он отметил, что "министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу пригласил министра обороны РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с официальным визитом в Китай". Визит китайского министра в Белоруссию продлится по 18 августа. Помимо переговоров с белорусским военным руководством в ходе визита для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Белоруссии.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890144909.html

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