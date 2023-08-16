https://ria.ru/20230816/otdykh-1890327983.html
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень - РИА Новости, 16.08.2023
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень
Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:58
2023-08-16T06:58
2023-08-16T10:40
туризм
санкт-петербург
стамбул
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883391256_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_7e823a2eb6b959ba32cfd84dfc7e2ffd.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. "Выяснилось, что на Россию приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу ... В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", - рассказали в сервисе. По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи (13,2%), а среди зарубежных - Ереван (3,1%) и Рим (3%). Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем - четырехзвездочные отели. Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников - от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.
https://ria.ru/20230815/yantarnyy-1889022970.html
санкт-петербург
стамбул
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883391256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2585c774b640b05f04327e1b528670c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, стамбул, москва, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Стамбул, Москва, Новости - Туризм
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень
OneTwoTrip: Петербург и Стамбул в топе у россиян при выборе отдыха на осень
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных.
"Выяснилось, что на Россию
приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу ... В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", - рассказали в сервисе.
По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи
(13,2%), а среди зарубежных - Ереван (3,1%) и Рим
(3%).
Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем - четырехзвездочные отели.
Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников - от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.
Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области