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Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
06:58 16.08.2023 (обновлено: 10:40 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/otdykh-1890327983.html
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень - РИА Новости, 16.08.2023
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень
Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:58
2023-08-16T10:40
туризм
санкт-петербург
стамбул
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. "Выяснилось, что на Россию приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу ... В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", - рассказали в сервисе. По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи (13,2%), а среди зарубежных - Ереван (3,1%) и Рим (3%). Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем - четырехзвездочные отели. Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников - от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.
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санкт-петербург, стамбул, москва, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Стамбул, Москва, Новости - Туризм
Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень

OneTwoTrip: Петербург и Стамбул в топе у россиян при выборе отдыха на осень

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных.
"Выяснилось, что на Россию приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу ... В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", - рассказали в сервисе.
По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи (13,2%), а среди зарубежных - Ереван (3,1%) и Рим (3%).
Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем - четырехзвездочные отели.
Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников - от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.
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