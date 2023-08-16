https://ria.ru/20230816/otdykh-1890327983.html

Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень

Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень - РИА Новости, 16.08.2023

Петербург и Стамбул оказались в топе у россиян при выборе отдыха на осень

Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:58

2023-08-16T06:58

2023-08-16T10:40

туризм

санкт-петербург

стамбул

москва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883391256_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_7e823a2eb6b959ba32cfd84dfc7e2ffd.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россияне, бронируя осенний отдых, из направлений внутри страны особое внимание уделили Санкт-Петербургу и Москве, а из зарубежных - Стамбулу и Еревану, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. "Выяснилось, что на Россию приходится чуть больше половины заказов, или 55,2%. Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: 17,6% от всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу ... В других странах этой осенью россияне будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 9,0% и составила 44,8%. Наиболее популярным направлением за границей остаётся Стамбул: там оформлено 7,3% отельных заказов", - рассказали в сервисе. По данным исследования, среди российских направлений популярностью также пользуются Москва (15%) и Сочи (13,2%), а среди зарубежных - Ереван (3,1%) и Рим (3%). Для осенних поездок, независимо от направления, чаще всего туристы выбирают жилье без звезд: апартаменты, хостелы, гостевые дома. На втором месте у россиян трехзвездочные гостиницы, а на третьем - четырехзвездочные отели. Самая распространенная продолжительность отдыха у отпускников - от 4 до 7 дней, далее идут короткие каникулы на 1-3 дня, а меньше всего россиян планируют отпуск на 8-14 дней.

https://ria.ru/20230815/yantarnyy-1889022970.html

санкт-петербург

стамбул

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, стамбул, москва, новости - туризм