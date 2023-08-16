В НАТО отреклись от слов об уступках Киевом земель ради места в альянсе
Представитель НАТО назвал слова об уступке Украиной территорий ошибкой
Флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в беседе с газетой Verdens Gang назвал ошибкой свое заявление о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий России.
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"Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", — сказал собеседник издания.
По его словам, украинцы должны решить, на каких условиях они готовы вступить в переговоры и что они готовы на них обсуждать, а НАТО стоит оказывать Киеву поддержку.
Йенссен озвучил мнение о перспективах вступления Украины в НАТО в обмен на территории во вторник. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке. Представитель альянса подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе членства Киева в объединении. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.
Накануне вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как отметил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок будет и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.
Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.