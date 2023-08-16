https://ria.ru/20230816/nato-1890445451.html

В НАТО отреклись от слов об уступках Киевом земель ради места в альянсе

В НАТО отреклись от слов об уступках Киевом земель ради места в альянсе - РИА Новости, 16.08.2023

В НАТО отреклись от слов об уступках Киевом земель ради места в альянсе

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в беседе с газетой Verdens Gang назвал ошибкой свое заявление о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:00

2023-08-16T17:00

2023-08-16T21:13

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен в беседе с газетой Verdens Gang назвал ошибкой свое заявление о возможном членстве Киева в альянсе в обмен на уступки территорий России."Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно", — сказал собеседник издания.По его словам, украинцы должны решить, на каких условиях они готовы вступить в переговоры и что они готовы на них обсуждать, а НАТО стоит оказывать Киеву поддержку.Йенссен озвучил мнение о перспективах вступления Украины в НАТО в обмен на территории во вторник. По его словам, этот вопрос уже поднимался в блоке. Представитель альянса подчеркнул, что сейчас есть значительные подвижки в вопросе членства Киева в объединении. При этом он отметил, что уступка регионов Москве может стать одним из возможных путей к компромиссу между противоборствующими сторонами.Накануне вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как отметил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что позиция НАТО остается прежней — военный блок будет и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира". По итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не получила приглашения в альянс. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией.Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Как подчеркнули в МИД России, НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны, а Киеву уготована роль главного расходного материала в развязанной альянсом гибридной войне.

https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html

https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, нато, россия, алексей данилов, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, g7