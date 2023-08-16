https://ria.ru/20230816/melikov-1890329237.html
Меликов отметил сплоченность дагестанцев после трагедии в Махачкале
Меликов отметил сплоченность дагестанцев после трагедии в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Меликов отметил сплоченность дагестанцев после трагедии в Махачкале
Жители Дагестана после взрыва на окраине Махачкалы проявили сплоченность: они спасали пострадавших, сдавали кровь для раненых и всячески старались быть... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T07:25
2023-08-16T07:25
2023-08-16T07:26
происшествия
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Жители Дагестана после взрыва на окраине Махачкалы проявили сплоченность: они спасали пострадавших, сдавали кровь для раненых и всячески старались быть полезными, заявил глава республики Сергей Меликов. "Главное слово сегодняшнего дня – сплоченность. Нам понадобились считанные минуты, чтобы забыть взаимные претензии и осознать ее невероятную силу. Именно сплоченностью руководствовались люди, случайно оказавшиеся на месте трагедии, когда, рискуя жизнью, спасали тех, кого никогда прежде не знали, устраивали очереди в пунктах переливания крови, обрывали линии, чтобы узнать, чем еще могут быть полезными", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Сплоченность, по его словам, также проявили спасатели, медики, министры и главы муниципалитетов, которые на месте событий, а потом в больницах "предпринимали все возможное". "Работа по ликвидации последствий трагедии в самом начале, многое нам еще предстоит сделать, но, глядя на происходящее, я понимаю, что все у нас получится", – отметил руководитель республики. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, что повлекло гибель людей.
https://ria.ru/20230815/pogibshie-1890285935.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Меликов отметил сплоченность дагестанцев после трагедии в Махачкале
Меликов отметил сплоченность жителей Дагестана после трагедии в Махачкале