https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html

Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале

Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале

Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.

2023-08-16T14:45

2023-08-16T14:45

2023-08-16T14:45

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890407896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_253dfac002dae9022992ef9bd9678326.jpg

Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.

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"Искренние соболезнования от нас всех": люди несут цветы на место взрыва в Махачкале

Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС. Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.

2023-08-16T14:45

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