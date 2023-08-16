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Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
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14:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
2023-08-16T14:45
2023-08-16T14:45
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.
махачкала
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353
60
"Искренние соболезнования от нас всех": люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС. Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.
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Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Видео
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
2023-08-16T14:45
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Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале

Читать ria.ru в
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.
 
МахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика ДагестанВидео
 
 
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