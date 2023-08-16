https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
2023-08-16T14:45
2023-08-16T14:45
2023-08-16T14:45
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890407896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_253dfac002dae9022992ef9bd9678326.jpg
Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890407896_283:0:1723:1080_1920x0_80_0_0_cb953bf73bda59663a7bb41eeed23bc5.jpg
"Искренние соболезнования от нас всех": люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС. Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.
2023-08-16T14:45
true
PT0M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан, видео, видео
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Видео
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
2023-08-16T14:45
true
PT0M52S
Люди несут цветы на место взрыва в Махачкале
Жители Махачкалы возложили цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при взрыве на АЗС.
Церемония состоялась на автозаправочной станции на окраине Махачкалы. В результате взрыва погибли 35 человек и пострадали более 100.