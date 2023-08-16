https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений - РИА Новости, 16.08.2023
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений
Более 400 строений повреждены из-за взрыва в Махачкале, большая часть из них – жилые дома, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:00
2023-08-16T12:00
2023-08-16T12:10
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890129901_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_c7f711c702214011cea472c5eaea7e6a.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Более 400 строений повреждены из-за взрыва в Махачкале, большая часть из них – жилые дома, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них – жилые дома", – сказал Меликов журналистам.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890129901_22:0:966:708_1920x0_80_0_0_e117c0f9d57f38aa68a383826690f137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан, сергей меликов
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан, Сергей Меликов
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений
Меликов сообщил, что при взрыве в Махачкале пострадали более 400 строений
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Более 400 строений повреждены из-за взрыва в Махачкале, большая часть из них – жилые дома, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
"В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них – жилые дома", – сказал Меликов журналистам.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9