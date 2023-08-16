https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html

При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений

При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений - РИА Новости, 16.08.2023

При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений

Более 400 строений повреждены из-за взрыва в Махачкале, большая часть из них – жилые дома, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:00

2023-08-16T12:00

2023-08-16T12:10

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

республика дагестан

сергей меликов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890129901_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_c7f711c702214011cea472c5eaea7e6a.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Более 400 строений повреждены из-за взрыва в Махачкале, большая часть из них – жилые дома, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них – жилые дома", – сказал Меликов журналистам.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия, республика дагестан, сергей меликов