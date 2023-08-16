https://ria.ru/20230816/lechenie-1890419700.html

В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов

В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов - РИА Новости, 16.08.2023

В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов

Эвакуированным в Москву пациентам из Дагестана, пострадавшим при взрыве, проведены обследования и определена тактика лечения, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:23

2023-08-16T15:23

2023-08-16T15:23

происшествия

россия

махачкала

москва

чп на азс в махачкале

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Эвакуированным в Москву пациентам из Дагестана, пострадавшим при взрыве, проведены обследования и определена тактика лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы в федеральные центры Минздрава России и московские организации. "Доставленным в федеральные центры пострадавшим из Дагестана проведены обследования и определена тактика лечения", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрав России, Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, а также в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России и московские медицинские организации, уточнили в пресс-службе. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/vzryv-1890382069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, махачкала, москва, чп на азс в махачкале, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)