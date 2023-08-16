https://ria.ru/20230816/lechenie-1890419700.html
В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов
В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов - РИА Новости, 16.08.2023
В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов
Эвакуированным в Москву пациентам из Дагестана, пострадавшим при взрыве, проведены обследования и определена тактика лечения, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:23
2023-08-16T15:23
2023-08-16T15:23
происшествия
россия
махачкала
москва
чп на азс в махачкале
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Эвакуированным в Москву пациентам из Дагестана, пострадавшим при взрыве, проведены обследования и определена тактика лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России. Шестнадцать пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы в федеральные центры Минздрава России и московские организации. "Доставленным в федеральные центры пострадавшим из Дагестана проведены обследования и определена тактика лечения", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрав России, Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, а также в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России и московские медицинские организации, уточнили в пресс-службе. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, москва, чп на азс в махачкале, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Махачкала, Москва, ЧП на АЗС в Махачкале, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве рассказали о лечении эвакуированных из Дагестана пациентов
Минздрав: эвакуированных из Дагестана пациентов обследовали и назначили лечение