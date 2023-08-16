https://ria.ru/20230816/kprf-1890391336.html
В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах
В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах - РИА Новости, 16.08.2023
В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение лидера эсеров Сергея Миронова о введении в России... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:40
2023-08-16T13:40
2023-08-16T13:40
общество
сергей миронов
сергей кравцов
кпрф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение лидера эсеров Сергея Миронова о введении в России квоты в 10% для школьников-иностранцев в каждом классе. "Я поддерживаю предложение Сергея Михайловича… Браво, Сергей Михайлович, за предложение!", - сказала Останина РИА Новости. Ранее Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести квоту в размере 10% для детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в школьном классе, а также создать на коммерческой основе в общеобразовательных школах курсы дополнительного изучения русского языка в случае, если количество таких школьников в них превышает 3% (соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости). По мнению Останиной, проблема миграции требует решения с точки зрения национальной и культурной идентификации. Депутат от КПРФ считает, что из-за проблем с детьми мигрантов возникает существенное недовольство со стороны родительского сообщества, проблемы с мигрантами возникают в дошкольных, школьных учреждениях и вузах. "Понимание, что детей мигрантов уже больше, чем детей русских, и родители опасаются не только за качество образования, но и за безопасность своих детей", - отметила она, добавив, что у иностранных мигрантов другая культура и менталитет, а многие дети не знают основ русской культуры.
https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html
https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, сергей миронов, сергей кравцов, кпрф
Общество, Сергей Миронов, Сергей Кравцов, КПРФ
В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах
В КПРФ поддержали идею о квоте десять процентов школьников-иностранцев в классах
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение лидера эсеров Сергея Миронова о введении в России квоты в 10% для школьников-иностранцев в каждом классе.
"Я поддерживаю предложение Сергея Михайловича… Браво, Сергей Михайлович, за предложение!", - сказала Останина РИА Новости.
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами
Ранее Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову
с предложением ввести квоту в размере 10% для детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в школьном классе, а также создать на коммерческой основе в общеобразовательных школах курсы дополнительного изучения русского языка в случае, если количество таких школьников в них превышает 3% (соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости).
По мнению Останиной, проблема миграции требует решения с точки зрения национальной и культурной идентификации.
Депутат от КПРФ
считает, что из-за проблем с детьми мигрантов возникает существенное недовольство со стороны родительского сообщества, проблемы с мигрантами возникают в дошкольных, школьных учреждениях и вузах.
"Понимание, что детей мигрантов уже больше, чем детей русских, и родители опасаются не только за качество образования, но и за безопасность своих детей", - отметила она, добавив, что у иностранных мигрантов другая культура и менталитет, а многие дети не знают основ русской культуры.
В РПЦ предложили ужесточить контроль знания мигрантами русского языка