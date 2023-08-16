https://ria.ru/20230816/kprf-1890391336.html

В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах

В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах - РИА Новости, 16.08.2023

В КПРФ поддержали идею о квоте на школьников-иностранцев в классах

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение лидера эсеров Сергея Миронова о введении в России... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:40

2023-08-16T13:40

2023-08-16T13:40

общество

сергей миронов

сергей кравцов

кпрф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) поддержала предложение лидера эсеров Сергея Миронова о введении в России квоты в 10% для школьников-иностранцев в каждом классе. "Я поддерживаю предложение Сергея Михайловича… Браво, Сергей Михайлович, за предложение!", - сказала Останина РИА Новости. Ранее Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести квоту в размере 10% для детей иностранных граждан и детей с недостаточным знанием русского языка в школьном классе, а также создать на коммерческой основе в общеобразовательных школах курсы дополнительного изучения русского языка в случае, если количество таких школьников в них превышает 3% (соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости). По мнению Останиной, проблема миграции требует решения с точки зрения национальной и культурной идентификации. Депутат от КПРФ считает, что из-за проблем с детьми мигрантов возникает существенное недовольство со стороны родительского сообщества, проблемы с мигрантами возникают в дошкольных, школьных учреждениях и вузах. "Понимание, что детей мигрантов уже больше, чем детей русских, и родители опасаются не только за качество образования, но и за безопасность своих детей", - отметила она, добавив, что у иностранных мигрантов другая культура и менталитет, а многие дети не знают основ русской культуры.

https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html

https://ria.ru/20230619/kursy-1879207929.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, сергей кравцов, кпрф