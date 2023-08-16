https://ria.ru/20230816/kontrol-1890427312.html
В СПЧ объяснили, почему миграционный контроль не является услугой
В СПЧ объяснили, почему миграционный контроль не является услугой - РИА Новости, 16.08.2023
В СПЧ объяснили, почему миграционный контроль не является услугой
Необходимо искоренить ошибочное понимание того, что миграционный контроль – это услуга, на самом деле это функция, которая обеспечивает безопасность России,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:47
2023-08-16T15:47
2023-08-16T15:47
россия
санкт-петербург
кирилл кабанов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Необходимо искоренить ошибочное понимание того, что миграционный контроль – это услуга, на самом деле это функция, которая обеспечивает безопасность России, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. "Надо выбрасывать из нашего понимания стратегическую ошибку, что миграционный контроль — это услуга. Это функция, которая связана с обеспечением безопасности нашей страны", - сказал член СПЧ на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Правоохранители стали проводить рейды вместе с военкомами. Как это произошло сегодня в Петербурге. Как правило, после постановки на учет те уезжают из России, переждать", - отметил Кабанов. Ранее полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни иностранцев с российским гражданством в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, кирилл кабанов
Россия, Санкт-Петербург, Кирилл Кабанов
В СПЧ объяснили, почему миграционный контроль не является услугой
Член СПЧ: миграционный контроль — функция, обеспечивающая безопасность России