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"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 16.08.2023 (обновлено: 11:21 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html
"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы
"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы - РИА Новости, 16.08.2023
"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы
Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:23
2023-08-16T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины", — говорится в публикации.82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных частей, которые украинский генеральный штаб держал в резерве, отмечается в материале. Бросив их на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления, пишет обозреватель.Такой шаг, предупреждает Экс, является хорошей и плохой новостью для долгожданного контрнаступления Киева.&quot;Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их &lt;…&gt;. Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам&quot;, — говорится в материале.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
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в мире, украина, россия, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Forbes
"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы

Forbes: Украина ввела в бой последнее крупное резервное подразделение

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины", — говорится в публикации.
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82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных частей, которые украинский генеральный штаб держал в резерве, отмечается в материале. Бросив их на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления, пишет обозреватель.
Такой шаг, предупреждает Экс, является хорошей и плохой новостью для долгожданного контрнаступления Киева.
«

"Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их <…>. Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам", — говорится в материале.

Во вторник Министерство обороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
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