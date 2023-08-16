"Плохая новость". Киев бросил в бой последние резервы
Forbes: Украина ввела в бой последнее крупное резервное подразделение
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины", — говорится в публикации.
82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных частей, которые украинский генеральный штаб держал в резерве, отмечается в материале. Бросив их на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления, пишет обозреватель.
Такой шаг, предупреждает Экс, является хорошей и плохой новостью для долгожданного контрнаступления Киева.
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"Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их <…>. Если русские удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск украинского наступления, то они могут в конечном итоге оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинцам", — говорится в материале.
Во вторник Министерство обороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".