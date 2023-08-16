https://ria.ru/20230816/kater-1890470044.html

В России создали универсальный катер-беспилотник

В России создали универсальный катер-беспилотник - РИА Новости, 16.08.2023

В России создали универсальный катер-беспилотник

Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", сообщил РИА Новости управляющий... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:40

2023-08-16T18:40

2023-08-16T19:15

безопасность

технологии

россия

кубинка

балтийский завод

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Специалисты Кингисеппского машиностроительного завода создали универсальный безэкипажный катер на базе платформы типа "Визир", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко на форуме "Армия-2023". "Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты", — рассказал он.Даниленко уточнил, что запас хода катера составит до 600 километров на малых скоростях. На больших оборотах его дальность снизится, однако судно сможет разогнаться до 80 километров в час.Директор холдинга также отметил, что на форуме представили гидрографический катер ГРК 700 "Визир" для обследования прибрежной зоны и дна. Его можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования и эхолота для снятия обстановки. По словам Даниленко, с одного пульта управления подключаются до шести катеров одновременно.При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложили алгоритм возвращения в базу: на судне есть система полного позиционирования на местности. "На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отход на безопасное расстояние, подход к берегу и возвращение в базу", — подчеркнул Даниленко.По его словам, в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник.Директор холдинга напомнил, что судна типа "Визир" поставлялись на Балтийский завод для атомоходов проекта 22220. Там они выполняли функцию разъездных катеров с ледовой защитой. Всего на завод поставили два "Визира". Мощность таких катеров составляет от 150 до 350 лошадиных сил. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20230816/drony-1890359711.html

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, кубинка, балтийский завод, патриот, форум "армия — 2023"