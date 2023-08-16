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СМИ: исполнитель теракта в иранской мечети проходил подготовку в ИГ*

СМИ: исполнитель теракта в иранской мечети проходил подготовку в ИГ* - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: исполнитель теракта в иранской мечети проходил подготовку в ИГ*

Рехматулла Норозов, один из двух террористов, в минувшее воскресенье открывших огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана, в течение трех месяцев... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:01

2023-08-16T15:01

2023-08-16T15:01

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иран

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происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Рехматулла Норозов, один из двух террористов, в минувшее воскресенье открывших огонь в мечети Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана, в течение трех месяцев проходил подготовку в террористической группировке "Исламское государство"* в Афганистане, передает агентство Tasnim со ссылкой на неназванные источники. "Норозов, таджик по происхождению, <…> направляется в Афганистан, где около трех месяцев проходит подготовку под руководством членов ИГ* для осуществления террористических актов, и наконец въезжает в Иран для исполнения теракта…, который совершает 13 августа", - говорится в сообщении.По информации агентства, вначале Норозов общался со связным ИГ* посредством онлайн-переписки. Затем он отправился в Турцию для непосредственного сотрудничества с террористической группировкой и стал фактическим членом этой организации, после чего для прохождения подготовки был отправлен в Афганистан. Добавляется, что силы безопасности, проверяя контакты Норозова, стремятся выйти на других членов сети, возможно, действующей на территории Ирана и оказывающей содействие террористам. В понедельник глава управления юстиции провинции Фарс, где расположен город Шираз, Сейед Казем Мусави заявил об обнаружении убежища террористов и сообщил, что подозреваемый в нападении оказался гражданином Таджикистана, а губернатор провинции Мохаммад Хади Имание высказал мнение, что мотивом члена террористической группировки была месть за казненных в июле террористов, совершивших подобный теракт в октябре минувшего года. Иранские СМИ 13 августа сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате два человека погибли, еще семь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство"*. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети. Также СМИ сообщали, что силами правопорядка задержаны 10 подозреваемых по делу о террористическом акте в мечети. Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230813/niger-1889843642.html

https://ria.ru/20230814/terakt-1890079310.html

https://ria.ru/20230811/siriya-1889403542.html

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в мире, иран, афганистан, справки, шираз, исламское государство, происшествия – радио sputnik