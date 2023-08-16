https://ria.ru/20230816/internet-1890476002.html

Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету

Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету - РИА Новости, 16.08.2023

Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету

Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T18:50

2023-08-16T18:50

2023-08-16T19:35

общество

россия

максут шадаев

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/57/1560075764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_089ae9efc974465a345ea1d62f53d3d5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "У нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 154 школы подключены оптикой", - сказал Шадаев, отметив, что еще две школы пользуются спутниковым интернетом. "Быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой и поддержанием оборудования", - подчеркнул министр. Он отметил, что Минцифры следит за ситуацией, а также совместно с Минпросвещения готовят предложение по организации техподдержки и обучению учителей, а также использованию IT в школах. "На конец прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах непосредственно в процессе обучения детей, и это стало возможно благодаря тому, что в 9 тысячах зданиях школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришел не только в каждую школу, но и в каждый класс", - добавил министр.

https://ria.ru/20230816/infrastruktura-1890464873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)