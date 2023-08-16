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Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету - РИА Новости, 16.08.2023
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Год педагога и наставника
 
18:50 16.08.2023 (обновлено: 19:35 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/internet-1890476002.html
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету - РИА Новости, 16.08.2023
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету
Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:50
2023-08-16T19:35
общество
россия
максут шадаев
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
год педагога и наставника
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "У нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 154 школы подключены оптикой", - сказал Шадаев, отметив, что еще две школы пользуются спутниковым интернетом. "Быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой и поддержанием оборудования", - подчеркнул министр. Он отметил, что Минцифры следит за ситуацией, а также совместно с Минпросвещения готовят предложение по организации техподдержки и обучению учителей, а также использованию IT в школах. "На конец прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах непосредственно в процессе обучения детей, и это стало возможно благодаря тому, что в 9 тысячах зданиях школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришел не только в каждую школу, но и в каждый класс", - добавил министр.
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общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Год педагога и наставника
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету

Минцифры: быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНоутбуки и планшеты в школе
Ноутбуки и планшеты в школе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ноутбуки и планшеты в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«
"У нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 154 школы подключены оптикой", - сказал Шадаев, отметив, что еще две школы пользуются спутниковым интернетом. "Быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой и поддержанием оборудования", - подчеркнул министр.
Он отметил, что Минцифры следит за ситуацией, а также совместно с Минпросвещения готовят предложение по организации техподдержки и обучению учителей, а также использованию IT в школах.
"На конец прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах непосредственно в процессе обучения детей, и это стало возможно благодаря тому, что в 9 тысячах зданиях школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришел не только в каждую школу, но и в каждый класс", - добавил министр.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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