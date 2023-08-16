https://ria.ru/20230816/internet-1890476002.html
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету - РИА Новости, 16.08.2023
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету
Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T18:50
2023-08-16T18:50
2023-08-16T19:35
общество
россия
максут шадаев
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/57/1560075764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_089ae9efc974465a345ea1d62f53d3d5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако есть проблемы с настройкой и оборудованием, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. "У нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 154 школы подключены оптикой", - сказал Шадаев, отметив, что еще две школы пользуются спутниковым интернетом. "Быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой и поддержанием оборудования", - подчеркнул министр. Он отметил, что Минцифры следит за ситуацией, а также совместно с Минпросвещения готовят предложение по организации техподдержки и обучению учителей, а также использованию IT в школах. "На конец прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах непосредственно в процессе обучения детей, и это стало возможно благодаря тому, что в 9 тысячах зданиях школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришел не только в каждую школу, но и в каждый класс", - добавил министр.
https://ria.ru/20230816/infrastruktura-1890464873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/57/1560075764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d582920428b9dfd1e5e3012da1e46f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Год педагога и наставника
Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету
Минцифры: быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой