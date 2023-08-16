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Маск поделился целями космической компании SpaceX - РИА Новости, 16.08.2023
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23:16 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/gruzov-1890511305.html
Маск поделился целями космической компании SpaceX
Маск поделился целями космической компании SpaceX - РИА Новости, 16.08.2023
Маск поделился целями космической компании SpaceX
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX движется к тому, чтобы выводить на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:16
2023-08-16T23:16
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китай
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX движется к тому, чтобы выводить на околоземную орбиту до 80% всех доставляемых с Земли грузов. “Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80% всех грузов на орбиту”, - написал он в среду в социальной сети Х (бывшая Twitter). По оценке Маска, еще 10% выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между остальными странами.
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космос - риа наука, земля, китай, илон маск, spacex, twitter
Космос - РИА Наука, Земля, Китай, Илон Маск, SpaceX, Twitter
Маск поделился целями космической компании SpaceX

Маск: SpaceX идет к тому, чтобы выводить на орбиту 80 процентов всех грузов

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX движется к тому, чтобы выводить на околоземную орбиту до 80% всех доставляемых с Земли грузов.
«
“Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80% всех грузов на орбиту”, - написал он в среду в социальной сети Х (бывшая Twitter).
По оценке Маска, еще 10% выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между остальными странами.
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6 августа, 09:46
 
Космос - РИА НаукаЗемляКитайИлон МаскSpaceXTwitter
 
 
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