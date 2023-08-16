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Маск поделился целями космической компании SpaceX
Маск поделился целями космической компании SpaceX - РИА Новости, 16.08.2023
Маск поделился целями космической компании SpaceX
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX движется к тому, чтобы выводить на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:16
2023-08-16T23:16
2023-08-16T23:16
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подсчитал, что возглавляемая им частная космическая компания SpaceX движется к тому, чтобы выводить на околоземную орбиту до 80% всех доставляемых с Земли грузов. “Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80% всех грузов на орбиту”, - написал он в среду в социальной сети Х (бывшая Twitter). По оценке Маска, еще 10% выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между остальными странами.
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космос - риа наука, земля, китай, илон маск, spacex, twitter
Космос - РИА Наука, Земля, Китай, Илон Маск, SpaceX, Twitter
Маск поделился целями космической компании SpaceX
Маск: SpaceX идет к тому, чтобы выводить на орбиту 80 процентов всех грузов