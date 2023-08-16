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Медведев посетил форум "Армия-2023" - РИА Новости, 16.08.2023
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11:23 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/forum-1890358858.html
Медведев посетил форум "Армия-2023"
Медведев посетил форум "Армия-2023" - РИА Новости, 16.08.2023
Медведев посетил форум "Армия-2023"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023". РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:23
2023-08-16T11:23
безопасность
технологии
россия
дмитрий медведев
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023". Форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Центральной темой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. В рамках форума представлено 28,5 тысячи разработок от 1,5 тысячи предприятий оборонной промышленности. На площадке мероприятия свою продукцию представляют 82 иностранные военно-промышленные компании, сообщил 14 августа президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума. Также в парке "Патриот" открылась выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Она насчитывает более 870 образцов, в том числе продукции украинского ВПК, британской, американской, французской и шведской бронетехники. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Форум "Армия — 2023"
Медведев посетил форум "Армия-2023"

Медведев посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит форум "Армия-2023"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023".
Форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Центральной темой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. В рамках форума представлено 28,5 тысячи разработок от 1,5 тысячи предприятий оборонной промышленности. На площадке мероприятия свою продукцию представляют 82 иностранные военно-промышленные компании, сообщил 14 августа президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума.
Также в парке "Патриот" открылась выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Она насчитывает более 870 образцов, в том числе продукции украинского ВПК, британской, американской, французской и шведской бронетехники.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
БезопасностьТехнологииРоссияДмитрий МедведевФорум "Армия — 2023"
 
 
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