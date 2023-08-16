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Медведев посетил форум "Армия-2023"

Медведев посетил форум "Армия-2023" - РИА Новости, 16.08.2023

Медведев посетил форум "Армия-2023"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023". РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:23

2023-08-16T11:23

2023-08-16T11:23

безопасность

технологии

россия

дмитрий медведев

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду посетил подмосковный парк "Патриот", где проходит международный военно-технический форум "Армия-2023". Форум "Армия-2023" проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Центральной темой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. В рамках форума представлено 28,5 тысячи разработок от 1,5 тысячи предприятий оборонной промышленности. На площадке мероприятия свою продукцию представляют 82 иностранные военно-промышленные компании, сообщил 14 августа президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума. Также в парке "Патриот" открылась выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Она насчитывает более 870 образцов, в том числе продукции украинского ВПК, британской, американской, французской и шведской бронетехники. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев, форум "армия — 2023"