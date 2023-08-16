https://ria.ru/20230816/filmy-1890458820.html

RT ведет переговоры о показе фильмов с "RT.Док" в кинотеатрах

RT ведет переговоры о показе фильмов с "RT.Док" в кинотеатрах - РИА Новости, 16.08.2023

RT ведет переговоры о показе фильмов с "RT.Док" в кинотеатрах

Дирекция документального вещания телеканала RT ведет переговоры с фондом поддержки отечественной кинематографии о показе картин международного фестиваля... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:52

2023-08-16T17:52

2023-08-16T17:52

культура

санкт-петербург

александр пелевин (писатель)

владлен татарский

"аврора"

фонд кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889889961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef99e558ef88b98b332d41c64ca0a507.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Дирекция документального вещания телеканала RT ведет переговоры с фондом поддержки отечественной кинематографии о показе картин международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в кинотеатрах, сообщила журналистам генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Ведем переговоры с "Фондом кино", чтобы в государственных кинотеатрах эти фильмы могли посмотреть жители других городов. Сейчас это в стадии переговоров", - сообщила Яковлева. Такое решение принято из-за высокой востребованности фестиваля, но проехать по всем городам команда пока не может. Поэтому сейчас идет работа по формированию дополнительных каналов распространения фильмов. Также все картины, кроме премьерных, можно посмотреть бесплатно на стриминговой платформе arteldoc.tv. В Петербурге кинофестиваль пройдет с 18 по 20 августа. Организаторы включили в программу 17 фильмов. Часть из них – премьерные показы. В частности, зрители Санкт-Петербурга первыми увидят картину "Скрипичный ключ". Его создал выпускник школы документалистики RT Артур Ходырев. Фильм монтировался буквально перед самим фестивалем в Петербурге. Но, как отметила Яковлева, в качестве картины она была уверена. "Я видела сырой материал, я понимала, какие будут герои, как это будет снято. Тем более, Артем закончил нашу школу, а в наших выпускниках я всегда уверена. В итоге мы получили очень, очень хорошую картину", - рассказала Яковлева. Фильм "Скрипичный ключ" входит в программу "Культурный фронт". Его главные герои – скрипачка Марианна Васильева и поэт Александр Пелевин. Идея снять такую картину, объединив поэзию и музыку, окончательно сформировалась после гибели военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). "Спустя неделю после его гибели у них должен был быть первый творческий вечер, он планировался давно, и ребята с колес поменяли программу и сделали вечер памяти. Напомню, это были единственные, кто его сделал в Петербурге… И со стороны было понятно, как скрипка сочетается со стихами", - отметил режиссер картины Артур Ходырев. Премьерный показ картины "Скрипичный ключ" состоится 19 августа в 16.40. Международный фестиваль документальных фильмов "RT. Док: Время героев" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 августа в кинотеатре "Аврора" (Невский проспект, 60, лит. И).

https://ria.ru/20230804/festival-1888279424.html

https://ria.ru/20230803/film-1888044679.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, александр пелевин (писатель), владлен татарский, "аврора", фонд кино