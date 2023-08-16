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Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге - РИА Новости, 16.08.2023
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14:07 16.08.2023
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Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге
Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге - РИА Новости, 16.08.2023
Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге
Енот из контактного зоопарка в Петербурге покусал семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры города в среду. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:07
2023-08-16T14:07
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Енот из контактного зоопарка в Петербурге покусал семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры города в среду. "Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке", - говорится в релизе. У ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо. В рамках проверки прокуратура собирается оценить, как соблюдались законы об ответственном обращении с животными и безопасности посетителей.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге

В Петербурге енот из контактного зоопарка прокусил ухо семилетней девочке

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramЕнот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
Енот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Енот, покусавший ребенка, в контактном зоопарке в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Енот из контактного зоопарка в Петербурге покусал семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры города в среду.
"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке", - говорится в релизе. У ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо.
В рамках проверки прокуратура собирается оценить, как соблюдались законы об ответственном обращении с животными и безопасности посетителей.
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