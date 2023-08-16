https://ria.ru/20230816/enot-1890397324.html

Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге

Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге - РИА Новости, 16.08.2023

Енот из контактного зоопарка покусал девочку в Петербурге

Енот из контактного зоопарка в Петербурге покусал семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры города в среду. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:07

2023-08-16T14:07

2023-08-16T14:07

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Енот из контактного зоопарка в Петербурге покусал семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры города в среду. "Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке", - говорится в релизе. У ребенка зафиксированы укушенные раны. В частности, зверек прокусил девочке ухо. В рамках проверки прокуратура собирается оценить, как соблюдались законы об ответственном обращении с животными и безопасности посетителей.

https://ria.ru/20230630/pchely-1881372315.html

санкт-петербург

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург