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Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену

Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену - РИА Новости, 16.08.2023

Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену

Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:27

2023-08-16T13:27

2023-08-16T13:32

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным поэту-песеннику Герману Витке. "Мы пока не отменяем это выступление. Они дружили друг с другом (с Германом Витке – ред.). Это важно", — рассказал собеседник агентства.Пудовкин также добавил, что певицу перевели в закрытую клинику, чтобы спокойно провести дальнейшее лечение (ранее в СМИ появилась информация, что знаменитость начал преследовать сталкер. — Прим. ред.). "Это тот самый случай, когда тайна нахождения имеет принципиальное значение. Никто не будет знать (где находится певица - ред.)", — уточнил он.Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике. Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230813/lada-1889791922.html

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Галина Соколова

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