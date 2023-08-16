Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену
Директор Лады Дэнс сообщил, что концерт 1 октября в Москве "пока не отменяется"
© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным поэту-песеннику Герману Витке.
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"Мы пока не отменяем это выступление. Они дружили друг с другом (с Германом Витке – ред.). Это важно", — рассказал собеседник агентства.
Пудовкин также добавил, что певицу перевели в закрытую клинику, чтобы спокойно провести дальнейшее лечение (ранее в СМИ появилась информация, что знаменитость начал преследовать сталкер. — Прим. ред.).
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"Это тот самый случай, когда тайна нахождения имеет принципиальное значение. Никто не будет знать (где находится певица - ред.)", — уточнил он.
Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике.
Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".
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