Рейтинг@Mail.ru
Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:27 16.08.2023 (обновлено: 13:32 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/dens-1890383451.html
Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену
Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену - РИА Новости, 16.08.2023
Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену
Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:27
2023-08-16T13:32
шоубиз
новости шоу-бизнеса
сергей пудовкин
лада дэнс
герман витке
москва
знаменитости
подольск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/90/1508249082_0:370:3456:2314_1920x0_80_0_0_0077e3210eece311a28c01db22431037.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным поэту-песеннику Герману Витке. &quot;Мы пока не отменяем это выступление. Они дружили друг с другом (с Германом Витке – ред.). Это важно&quot;, — рассказал собеседник агентства.Пудовкин также добавил, что певицу перевели в закрытую клинику, чтобы спокойно провести дальнейшее лечение (ранее в СМИ появилась информация, что знаменитость начал преследовать сталкер. — Прим. ред.). "Это тот самый случай, когда тайна нахождения имеет принципиальное значение. Никто не будет знать (где находится певица - ред.)", — уточнил он.Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике. Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230813/lada-1889791922.html
москва
подольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/90/1508249082_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_fe7c769f9259a698d728d7540e43a00e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, сергей пудовкин, лада дэнс, герман витке, москва, знаменитости, подольск, россия, домодедово (аэропорт)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Сергей Пудовкин, Лада Дэнс, Герман Витке, Москва, Знаменитости, Подольск, Россия, Домодедово (аэропорт)
Директор Лады Дэнс рассказал, когда певица может выйти на сцену

Директор Лады Дэнс сообщил, что концерт 1 октября в Москве "пока не отменяется"

© РИА НовостиРоссийская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор попавшей в ДТП певицы Лады Дэнс, прокомментировал РИА Новости ситуацию с октябрьским концертом артистки в Москве, посвященным поэту-песеннику Герману Витке.
«

"Мы пока не отменяем это выступление. Они дружили друг с другом (с Германом Витке – ред.). Это важно", — рассказал собеседник агентства.

Пудовкин также добавил, что певицу перевели в закрытую клинику, чтобы спокойно провести дальнейшее лечение (ранее в СМИ появилась информация, что знаменитость начал преследовать сталкер. — Прим. ред.).
«
"Это тот самый случай, когда тайна нахождения имеет принципиальное значение. Никто не будет знать (где находится певица - ред.)", — уточнил он.
Пятого августа Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена, попали в серьезное ДТП в Подольске, когда возвращались из аэропорта Домодедово на такси.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра и черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. В больницу ее транспортировал вертолет МЧС.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника. Позже певице провели операцию на лице, из-за чего она пока не может общаться и появляться на публике.
Ранее Лада Дэнс обратилась к поклонникам через своего PR-директора в Instagram* с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после повторной операции
13 августа, 12:34
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаСергей ПудовкинЛада ДэнсГерман ВиткеМоскваЗнаменитостиПодольскРоссияДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала