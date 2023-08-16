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Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления - РИА Новости, 16.08.2023
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16:49 16.08.2023 (обновлено: 17:03 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/dagestan-1890442988.html
Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления
Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления - РИА Новости, 16.08.2023
Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:49
2023-08-16T17:03
владимир путин
чп на азс в махачкале
республика дагестан
происшествия
россия
махачкала
раменский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших.&quot;Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан&quot;, - сказал Путин на совещании с членами кабмина.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.В результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по состоянию на утро среды, оставались 46 раненых.
https://ria.ru/20230816/pomosch-1890442660.html
россия
махачкала
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владимир путин, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия, россия, махачкала, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия, Россия, Махачкала, Раменский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления

Путин пожелал пострадавшим при взрыве в Махачкале скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших.
«

"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
В результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по состоянию на утро среды, оставались 46 раненых.
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Путин попросил Голикову доложить о помощи пострадавшим в Дагестане
Вчера, 16:47
 
Владимир ПутинЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика ДагестанПроисшествияРоссияМахачкалаРаменскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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