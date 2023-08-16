https://ria.ru/20230816/dagestan-1890442988.html

Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления

Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления - РИА Новости, 16.08.2023

Путин пожелал пострадавшим в Дагестане скорейшего выздоровления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:49

2023-08-16T16:49

2023-08-16T17:03

владимир путин

чп на азс в махачкале

республика дагестан

происшествия

россия

махачкала

раменский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших."Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан", - сказал Путин на совещании с членами кабмина.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.В результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по состоянию на утро среды, оставались 46 раненых.

https://ria.ru/20230816/pomosch-1890442660.html

россия

махачкала

раменский

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Наталья Макарова

владимир путин, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия, россия, махачкала, раменский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)