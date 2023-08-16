https://ria.ru/20230816/dagestan-1890372873.html
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после ЧП в Махачкале
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после ЧП в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после ЧП в Махачкале
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил Дагестану в связи со взрывом на окраине Махачкалы воспользоваться федеральными мерами... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:20
2023-08-16T12:20
2023-08-16T14:55
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил Дагестану в связи со взрывом на окраине Махачкалы воспользоваться федеральными мерами поддержки, заявил глава республики Сергей Меликов.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.Глава Дагестана рассказал, что накануне доложил главе государства об обстоятельствах произошедшего, предполагаемых причинах ЧП и принятых в регионе мерах."Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки", – сказал Меликов на пресс-подходе.Также президент попросил поддержать население Дагестана, добавил глава республики."Владимир Владимирович искренне выразил соболезнования всем семьям погибших… и выразил уверенность, что мы справимся с этими трудностями, как и всегда, достойно", – добавил глава республики.
https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890367349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, владимир путин
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале, Владимир Путин
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после ЧП в Махачкале
Путин предложил главе Дагестана федеральную поддержку после взрыва в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил Дагестану в связи со взрывом на окраине Махачкалы воспользоваться федеральными мерами поддержки, заявил глава республики Сергей Меликов.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Глава Дагестана рассказал, что накануне доложил главе государства об обстоятельствах произошедшего, предполагаемых причинах ЧП и принятых в регионе мерах.
"Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки", – сказал Меликов на пресс-подходе.
Также президент попросил поддержать население Дагестана, добавил глава республики.
"Владимир Владимирович искренне выразил соболезнования всем семьям погибших… и выразил уверенность, что мы справимся с этими трудностями, как и всегда, достойно", – добавил глава республики.
При взрыве в Махачкале получили повреждения более 400 строений