Рейтинг@Mail.ru
Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/blokirovka-1890439469.html
Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию
Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию - РИА Новости, 16.08.2023
Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию
Нужно дать Роскомнадзору возможность внесудебной блокировки видео и фото о военных объектах, последствиях атак на РФ, размещённых в СМИ и соцсетях, заявил РИА... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:34
2023-08-16T16:34
общество
россия
технологии
владимир константинов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/19/1497181955_0:189:2837:1785_1920x0_80_0_0_761895c972a3aa8fac4ead14e63bd077.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Нужно дать Роскомнадзору возможность внесудебной блокировки видео и фото о военных объектах, последствиях атак на РФ, размещённых в СМИ и соцсетях, заявил РИА Новости в среду зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что законодатели предлагают штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО. Также предлагается ввести штрафы за публикацию фото и видео о результатах террористических атак на территорию России. Изменения в КоАП предусматривают, что при повторном нарушении сумма может увеличиться практически вдвое. "Поддерживаем инициативу Крыма. Кроме того, полагаю, что необходимо проработать и предоставить инструментарий для Роскомнадзора, касающийся возможности оперативной внесудебной блокировки указанной информации, размещённой в СМИ, телегам-каналах и иных социальных сетях", - сказал Шейкин. При этом факт повторного совершения административного правонарушения гражданином или должностным лицом организации "должен иметь уже уголовно-правовую оценку, то есть корреспондирующие изменения нужно вносить и в уголовный кодекс - предусмотреть уголовную ответственность в виде крупных штрафов до 500 тысяч рублей и лишения свободы до 3 лет для таких случаев", отметил законодатель.
https://ria.ru/20230816/shtraf-1890399675.html
https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/19/1497181955_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_6d3385a0280a84f38b542e67b98af45e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, технологии, владимир константинов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Общество, Россия, Технологии, Владимир Константинов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ
Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию

Сенатор: РКН нужно блокировать видео и фото о последствиях атак на Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Нужно дать Роскомнадзору возможность внесудебной блокировки видео и фото о военных объектах, последствиях атак на РФ, размещённых в СМИ и соцсетях, заявил РИА Новости в среду зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что законодатели предлагают штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО. Также предлагается ввести штрафы за публикацию фото и видео о результатах террористических атак на территорию России. Изменения в КоАП предусматривают, что при повторном нарушении сумма может увеличиться практически вдвое.
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Крыму предложили ввести штрафы за публикацию данных о военных объектах
14:13
«
"Поддерживаем инициативу Крыма. Кроме того, полагаю, что необходимо проработать и предоставить инструментарий для Роскомнадзора, касающийся возможности оперативной внесудебной блокировки указанной информации, размещённой в СМИ, телегам-каналах и иных социальных сетях", - сказал Шейкин.
При этом факт повторного совершения административного правонарушения гражданином или должностным лицом организации "должен иметь уже уголовно-правовую оценку, то есть корреспондирующие изменения нужно вносить и в уголовный кодекс - предусмотреть уголовную ответственность в виде крупных штрафов до 500 тысяч рублей и лишения свободы до 3 лет для таких случаев", отметил законодатель.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин запретил бойцам Росгвардии публиковать свои фото в интернете
4 августа, 17:02
 
ОбществоРоссияТехнологииВладимир КонстантиновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала