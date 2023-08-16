https://ria.ru/20230816/blokirovka-1890439469.html

Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию

Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию - РИА Новости, 16.08.2023

Сенатор высказался о блокировке видео и фото о последствиях атак на Россию

Нужно дать Роскомнадзору возможность внесудебной блокировки видео и фото о военных объектах, последствиях атак на РФ, размещённых в СМИ и соцсетях, заявил РИА... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:34

2023-08-16T16:34

2023-08-16T16:34

общество

россия

технологии

владимир константинов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Нужно дать Роскомнадзору возможность внесудебной блокировки видео и фото о военных объектах, последствиях атак на РФ, размещённых в СМИ и соцсетях, заявил РИА Новости в среду зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что законодатели предлагают штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за публикацию данных о расположении военных объектов и работе ПВО. Также предлагается ввести штрафы за публикацию фото и видео о результатах террористических атак на территорию России. Изменения в КоАП предусматривают, что при повторном нарушении сумма может увеличиться практически вдвое. "Поддерживаем инициативу Крыма. Кроме того, полагаю, что необходимо проработать и предоставить инструментарий для Роскомнадзора, касающийся возможности оперативной внесудебной блокировки указанной информации, размещённой в СМИ, телегам-каналах и иных социальных сетях", - сказал Шейкин. При этом факт повторного совершения административного правонарушения гражданином или должностным лицом организации "должен иметь уже уголовно-правовую оценку, то есть корреспондирующие изменения нужно вносить и в уголовный кодекс - предусмотреть уголовную ответственность в виде крупных штрафов до 500 тысяч рублей и лишения свободы до 3 лет для таких случаев", отметил законодатель.

https://ria.ru/20230816/shtraf-1890399675.html

https://ria.ru/20230804/rosgvardiya-1888241849.html

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общество, россия, технологии, владимир константинов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф