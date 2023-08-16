https://ria.ru/20230816/aviareysy-1890370367.html

Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию

Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию

Туроператоры констатируют, что задержки рейсов в высокий сезон "не являются чем-то удивительным", но просят перевозчиков учитывать дополнительные риски,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:37

2023-08-16T14:37

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Туроператоры констатируют, что задержки рейсов в высокий сезон "не являются чем-то удивительным", но просят перевозчиков учитывать дополнительные риски, связанные с антироссийскими санкциями, сообщает АТОР.Так, Red Wings пока не может вернуться в расписание полетов в Турцию и Египет после того, как 12 августа ее широкофюзеляжные самолеты Boeing-777 один за одним начали ломаться в Анталье. Против авиакомпании возбудили уголовное дело.По словам генерального директора Red Wings Евгения Солодина, причина случившегося – серьезная внештатная ситуация. Одновременно обнаружились технические неисправности у двух выполнявших рейсы самолетов. Авиакомпания приложила максимум усилий к их оперативной починке, но быстро успеха достичь не удалось.По словам участников рынка, санкционное давление действительно присутствует и в крайне значительной степени влияет на рынок авиаперевозок. Доставать запчасти стало сложнее и дороже, без сопровождения производителя обнаружение неисправностей занимает больше времени, угроза вторичных санкций лимитирует возможности партнеров, которые хотели бы оказать поддержку российским авиакомпаниям.При этом профессионалы авиационного бизнеса не видят глобальной проблемы даже в формировании расписания отдельно взятой авиакомпании Red Wings. С максимально высокой долей вероятности, ей действительно не повезло, говорят эксперты. И поломка двух самолетов одновременно в высокий сезон – не более чем досадное и редкое совпадение.Но туроператоры, со своей стороны, все же обратили внимание авиакомпаний, что все эти риски уже понятны и известны, и их нельзя не закладывать при планировании. "Риски возросли как как для отечественных авиакомпаний, так и для зарубежных: любая поломка в России приведет к сбоям в их расписании", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.При этом важно, что процент задержек международных авиарейсов летом 2023 года в России не превышает обычного, утверждает знакомый с ситуацией эксперт. "Ощущение, что рейсы из Турции постоянно задерживаются, объясняется активной полетной программой. Больше летают – больше информации о задержках", – сказал он.У российских авиаперевозчиков достаточно флота для выполнения заявленных международных полетных программ. И уже хватает опыта для того, чтобы избегать системных задержек. Случившееся с Red Wings нельзя экстраполировать на всю отрасль: это совпадение, а не ошибка, которую можно было спрогнозировать.По мнению экспертов, сам факт того, что поломки и выявили, и, пусть с задержкой, но устранили, скорее говорит о действительно внимательном отношении перевозчиков к безопасности, чем о "халатности".

https://ria.ru/20230816/redwings-1890364004.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 777, турция, авиакомпании, самолеты