https://ria.ru/20230816/aviareysy-1890370367.html
Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию
Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию
Туроператоры констатируют, что задержки рейсов в высокий сезон "не являются чем-то удивительным", но просят перевозчиков учитывать дополнительные риски,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:37
2023-08-16T14:37
2023-08-16T14:37
туризм
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туристы
туризм
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
boeing 777
турция
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Туроператоры констатируют, что задержки рейсов в высокий сезон "не являются чем-то удивительным", но просят перевозчиков учитывать дополнительные риски, связанные с антироссийскими санкциями, сообщает АТОР.Так, Red Wings пока не может вернуться в расписание полетов в Турцию и Египет после того, как 12 августа ее широкофюзеляжные самолеты Boeing-777 один за одним начали ломаться в Анталье. Против авиакомпании возбудили уголовное дело.По словам генерального директора Red Wings Евгения Солодина, причина случившегося – серьезная внештатная ситуация. Одновременно обнаружились технические неисправности у двух выполнявших рейсы самолетов. Авиакомпания приложила максимум усилий к их оперативной починке, но быстро успеха достичь не удалось.По словам участников рынка, санкционное давление действительно присутствует и в крайне значительной степени влияет на рынок авиаперевозок. Доставать запчасти стало сложнее и дороже, без сопровождения производителя обнаружение неисправностей занимает больше времени, угроза вторичных санкций лимитирует возможности партнеров, которые хотели бы оказать поддержку российским авиакомпаниям.При этом профессионалы авиационного бизнеса не видят глобальной проблемы даже в формировании расписания отдельно взятой авиакомпании Red Wings. С максимально высокой долей вероятности, ей действительно не повезло, говорят эксперты. И поломка двух самолетов одновременно в высокий сезон – не более чем досадное и редкое совпадение.Но туроператоры, со своей стороны, все же обратили внимание авиакомпаний, что все эти риски уже понятны и известны, и их нельзя не закладывать при планировании. "Риски возросли как как для отечественных авиакомпаний, так и для зарубежных: любая поломка в России приведет к сбоям в их расписании", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.При этом важно, что процент задержек международных авиарейсов летом 2023 года в России не превышает обычного, утверждает знакомый с ситуацией эксперт. "Ощущение, что рейсы из Турции постоянно задерживаются, объясняется активной полетной программой. Больше летают – больше информации о задержках", – сказал он.У российских авиаперевозчиков достаточно флота для выполнения заявленных международных полетных программ. И уже хватает опыта для того, чтобы избегать системных задержек. Случившееся с Red Wings нельзя экстраполировать на всю отрасль: это совпадение, а не ошибка, которую можно было спрогнозировать.По мнению экспертов, сам факт того, что поломки и выявили, и, пусть с задержкой, но устранили, скорее говорит о действительно внимательном отношении перевозчиков к безопасности, чем о "халатности".
https://ria.ru/20230816/redwings-1890364004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 777, турция, авиакомпании, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Boeing 777, Турция, авиакомпании, Самолеты
Эксперты объяснили, почему стали чаще задерживаться рейсы в Турцию
В АТОР объяснили причины участившихся задержек рейсов в Турцию
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Туроператоры констатируют, что задержки рейсов в высокий сезон "не являются чем-то удивительным", но просят перевозчиков учитывать дополнительные риски, связанные с антироссийскими санкциями, сообщает
АТОР.
Так, Red Wings пока не может вернуться в расписание полетов в Турцию и Египет
после того, как 12 августа ее широкофюзеляжные самолеты Boeing-777
один за одним начали ломаться в Анталье
. Против авиакомпании возбудили
уголовное дело.
По словам генерального директора Red Wings Евгения Солодина, причина случившегося – серьезная внештатная ситуация. Одновременно обнаружились технические неисправности у двух выполнявших рейсы самолетов. Авиакомпания приложила максимум усилий к их оперативной починке, но быстро успеха достичь не удалось.
По словам участников рынка, санкционное давление действительно присутствует и в крайне значительной степени влияет на рынок авиаперевозок. Доставать запчасти стало сложнее и дороже, без сопровождения производителя обнаружение неисправностей занимает больше времени, угроза вторичных санкций лимитирует возможности партнеров, которые хотели бы оказать поддержку российским авиакомпаниям.
При этом профессионалы авиационного бизнеса не видят глобальной проблемы даже в формировании расписания отдельно взятой авиакомпании Red Wings. С максимально высокой долей вероятности, ей действительно не повезло, говорят эксперты. И поломка двух самолетов одновременно в высокий сезон – не более чем досадное и редкое совпадение.
Но туроператоры, со своей стороны, все же обратили внимание авиакомпаний, что все эти риски уже понятны и известны, и их нельзя не закладывать при планировании. "Риски возросли как как для отечественных авиакомпаний, так и для зарубежных: любая поломка в России
приведет к сбоям в их расписании", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян
.
При этом важно, что процент задержек международных авиарейсов летом 2023 года в России не превышает обычного, утверждает знакомый с ситуацией эксперт. "Ощущение, что рейсы из Турции постоянно задерживаются, объясняется активной полетной программой. Больше летают – больше информации о задержках", – сказал он.
У российских авиаперевозчиков достаточно флота для выполнения заявленных международных полетных программ. И уже хватает опыта для того, чтобы избегать системных задержек. Случившееся с Red Wings нельзя экстраполировать на всю отрасль: это совпадение, а не ошибка, которую можно было спрогнозировать.
По мнению экспертов, сам факт того, что поломки и выявили, и, пусть с задержкой, но устранили, скорее говорит о действительно внимательном отношении перевозчиков к безопасности, чем о "халатности".
СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings