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Hugo Boss хочет продать активы в России - РИА Новости, 16.08.2023
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11:31 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/aktivy-1890359907.html
Hugo Boss хочет продать активы в России
Hugo Boss хочет продать активы в России - РИА Новости, 16.08.2023
Hugo Boss хочет продать активы в России
Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss планирует продать свои активы в России; возможно, займется оптовым бизнесом, следует из отчета производителя. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:31
2023-08-16T11:31
экономика
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss планирует продать свои активы в России; возможно, займется оптовым бизнесом, следует из отчета производителя. "В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел свою бизнес-модель в России, в том числе рассмотрел возможность ее преобразования в оптовый бизнес. Соответственно, компания классифицировала все соответствующие активы и обязательства как ... предназначенные для продажи", - говорится в документе. Там отмечается, что в настоящее время идут переговоры о продаже и предполагаемых сроках. Хотя ритейлер объявил о приостановке своей деятельности в России, часть его магазинов продолжала работать, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. "Собственных магазинов у Hugo Boss осталось не так много, а с учетом того, что вряд ли останется товарный знак, продать их за хорошие деньги будет сложно", - сказал эксперт агентству. По его словам, среди покупателей можно выделить тех, с кем Hugo Boss уже сотрудничал по дистрибуции товаров. При этом Люлин полагает, что на базе проданных площадок при грамотном ребрендинге можно будет открыть мультибрендовые магазины для продажи все тех же товаров компании. В июне стало известно, что американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий рядом брендов, в том числе Vans и The North Face, решил закрыть все магазины в России и сфокусироваться на оптовых поставках. Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Hugo Boss хочет продать активы в России

Hugo Boss хочет продать активы в России и заняться оптовым бизнесом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss планирует продать свои активы в России; возможно, займется оптовым бизнесом, следует из отчета производителя.
"В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел свою бизнес-модель в России, в том числе рассмотрел возможность ее преобразования в оптовый бизнес. Соответственно, компания классифицировала все соответствующие активы и обязательства как ... предназначенные для продажи", - говорится в документе. Там отмечается, что в настоящее время идут переговоры о продаже и предполагаемых сроках.
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Хотя ритейлер объявил о приостановке своей деятельности в России, часть его магазинов продолжала работать, отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
«
"Собственных магазинов у Hugo Boss осталось не так много, а с учетом того, что вряд ли останется товарный знак, продать их за хорошие деньги будет сложно", - сказал эксперт агентству.
По его словам, среди покупателей можно выделить тех, с кем Hugo Boss уже сотрудничал по дистрибуции товаров. При этом Люлин полагает, что на базе проданных площадок при грамотном ребрендинге можно будет открыть мультибрендовые магазины для продажи все тех же товаров компании.
В июне стало известно, что американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий рядом брендов, в том числе Vans и The North Face, решил закрыть все магазины в России и сфокусироваться на оптовых поставках.
Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
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