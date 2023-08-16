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На базе БГПУ имени М. Акмуллы создан учебно-педагогический округ

На базе БГПУ имени М. Акмуллы создан учебно-педагогический округ - РИА Новости, 16.08.2023

На базе БГПУ имени М. Акмуллы создан учебно-педагогический округ

В Уфе в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа. Подписи... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:32

2023-08-16T14:32

2023-08-16T14:33

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

республика башкортостан

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Уфе в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа. Подписи под документом поставили ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Салават Сагитов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики Анзор Езаов и министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Инна Кравченко, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."В Башкирском государственном педагогическом университете накоплен большой опыт подготовки преподавателей, и за это я хотел бы поблагодарить команду и лично ректора вуза. Сегодня мы подписываем соглашение о создании учебно-педагогического округа, в рамках этого объединения педагогический вуз взаимодействует с регионами, оказывает им методическую поддержку. Мы создаем округ вместе с Республикой Башкортостан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками. В перспективе мы объединим все 89 субъектов Российской Федерации. Эта работа направлена на повышение качества образования и воспитания в нашей стране", – сказал Сергей Кравцов.Деятельность учебно-педагогического округа будет включать обеспечение единства образовательного пространства и совершенствование системы подготовки педагогических кадров.В рамках сотрудничества сторон будет идти работа по повышению качества подготовки педкадров, удовлетворению кадровой потребности в педагогах, в том числе путем целевого обучения.Другим направлением сотрудничества будет взаимодействие образовательных организаций и органов управления образованием, направленное на развитие системы образования, формирование содержания непрерывной подготовки и переподготовки педагогических кадров на основе диагностики дефицита педагогов.Также планируется совместная деятельность по популяризации эффективных педагогических и методических практик, методик и технологий обучения и воспитания и методическому сопровождению работы психолого-педагогических классов.В июне 2023 года был создан межрегиональный учебно-педагогический округ, в состав которого вошли Вологодская, Костромская и Ярославская области. Центром округа стал Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.Межрегиональные учебно-педагогические округа будут созданы на всей территории страны. В состав каждого из них будут входить: органы управления образованием; региональные институты повышения квалификации; педагогические колледжи; психолого-педагогические классы.Создание в Год педагога и наставника округов станет инструментом интеграции ресурсов в сфере образования в интересах обеспечения мировоззренческого и технологического суверенитета страны.В ходе рабочей поездки в Уфу министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым посетил Советскую площадь и возложил цветы к памятнику Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов, республика башкортостан