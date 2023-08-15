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СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 15.08.2023 (обновлено: 10:28 15.08.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230815/zapad-1890128322.html
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу
Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:24
2023-08-15T10:28
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
технологии
нато
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности."Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в ходе спецоперации российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. "Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу.
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сергей шойгу, безопасность, россия, технологии, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Технологии, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу

Шойгу: возможности Запада навязывать свои интересы в мире сильно сократились

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что в ходе спецоперации российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. "Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу.
Шойгу: Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
14 августа, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьРоссияТехнологииНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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