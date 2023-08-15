https://ria.ru/20230815/zapad-1890128322.html

СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу

СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023

СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу

Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:24

2023-08-15T10:24

2023-08-15T10:28

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

россия

технологии

нато

ситуация в днр и лнр

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности."Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в ходе спецоперации российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. "Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия, технологии, нато, ситуация в днр и лнр