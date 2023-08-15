https://ria.ru/20230815/zapad-1890128322.html
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу
Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:24
2023-08-15T10:24
2023-08-15T10:28
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
технологии
нато
ситуация в днр и лнр
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Спецоперация положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности."Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в ходе спецоперации российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. "Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, технологии, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Технологии, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СВО положила конец военному доминированию Запада, заявил Шойгу
Шойгу: возможности Запада навязывать свои интересы в мире сильно сократились