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Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
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10:33 15.08.2023 (обновлено: 10:37 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zaes-1890130691.html
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу
Обстрелы Киевом из тяжелых видов вооружения Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил во вторник в ходе XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:37
в мире
запорожская аэс
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
киев
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом из тяжелых видов вооружения Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу."Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу", - сказал он.
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в мире, запорожская аэс, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, киев, форум "армия — 2023"
В мире, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Форум "Армия — 2023"
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу

Шойгу: украинские обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом из тяжелых видов вооружения Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу", - сказал он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Киев разместил производство дронов близ зернохранилищ, заявил Шойгу
Вчера, 10:36
 
В миреЗапорожская АЭССергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссияКиевФорум "Армия — 2023"
 
 
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