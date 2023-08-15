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Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу
Обстрелы Киевом из тяжелых видов вооружения Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил во вторник в ходе XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:37
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстрелы Киевом из тяжелых видов вооружения Запорожской атомной электростанции могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу."Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу", - сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Форум "Армия — 2023"
Обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу, заявил Шойгу
Шойгу: украинские обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу