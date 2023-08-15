Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области

"Голубые флаги" на Балтике: где искать лучшие пляжи в Калининградской области
Два пляжа поселка Янтарный на берегу Балтийского моря получили "Голубой флаг" (Blue Flag). Это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Два пляжа поселка Янтарный на берегу Балтийского моря получили "Голубой флаг" (Blue Flag). Это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
"Пляж в поселке Янтарный — бесспорно, самый лучший в области: широкий, просторный, с чистым песком, пологим берегом — это то, что создано природой. Люди же облагородили его, сделали удобнее: променад, урны, кабинки и даже лежаки, не говоря уже о многочисленных кафе!" — делится впечатлениями туристка Ирина Солнцева.
"Пляж в поселке Янтарный — бесспорно, самый лучший в области: широкий, просторный, с чистым песком, пологим берегом — это то, что создано природой. Люди же облагородили его, сделали удобнее: променад, урны, кабинки и даже лежаки, не говоря уже о многочисленных кафе!" — делится впечатлениями туристка Ирина Солнцева.
Пляж "Янтарный" у ресторанного комплекса "Галера" еще в апреле 2016 года первым в России получил "Голубой флаг".
Отдыхающие, которые впервые посещают поселок, обычно сначала попадают на "Центральный", он тоже отмечен наградой. Находится по соседству с зеленым парком имени М. Беккера.
Тем, кто любит воду потеплее (а Балтика все же прохладная), советуют пляж "Лагуна". Это южная часть обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 200 метров. "Там всегда теплее, чем в море, что добавляет комфорта при отдыхе", — объясняют на туристическом портале городского округа Янтарный.
Пляж "Янтарный" у ресторанного комплекса "Галера" еще в апреле 2016 года первым в России получил "Голубой флаг".
Отдыхающие, которые впервые посещают поселок, обычно сначала попадают на "Центральный", он тоже отмечен наградой. Находится по соседству с зеленым парком имени М. Беккера.
Тем, кто любит воду потеплее (а Балтика все же прохладная), советуют пляж "Лагуна". Это южная часть обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 200 метров. "Там всегда теплее, чем в море, что добавляет комфорта при отдыхе", — объясняют на туристическом портале городского округа Янтарный.
Там же можно найти и туристическую карту поселка. Сначала — на море, а потом исследовать окрестности. Скучно не будет.
Там же можно найти и туристическую карту поселка. Сначала — на море, а потом исследовать окрестности. Скучно не будет.
На самих пляжах тоже много развлечений. Например, волейбол — признанная классика.
На самих пляжах тоже много развлечений. Например, волейбол — признанная классика.
После активного отдыха можно посидеть в одном из кафе, которых здесь много, или отправиться на площадку янтарного комбината.
После активного отдыха можно посидеть в одном из кафе, которых здесь много, или отправиться на площадку янтарного комбината.
Кстати, по словам туроператоров, спрос на поездки в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренних направлений. Интерес к Балтике растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом.
Кстати, по словам туроператоров, спрос на поездки в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренних направлений. Интерес к Балтике растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом.
Эксперты предупреждают: найти номера в отелях не так просто. Дефицит мест в гостиницах Калининграда и области стал уже традиционным. Но есть хорошие новости: с середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Впрочем, туристам рекомендуют бронировать отель за месяц-полтора до поездки, особенно если речь идет о популярных курортных городках. А это — Светлогорск, Зеленоградск и, конечно, Янтарный.
Эксперты предупреждают: найти номера в отелях не так просто. Дефицит мест в гостиницах Калининграда и области стал уже традиционным. Но есть хорошие новости: с середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Впрочем, туристам рекомендуют бронировать отель за месяц-полтора до поездки, особенно если речь идет о популярных курортных городках. А это — Светлогорск, Зеленоградск и, конечно, Янтарный.