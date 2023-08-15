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Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
14:44 15.08.2023 (обновлено: 15:16 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/yantarnyy-1889022970.html
Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области
Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области - РИА Новости, 15.08.2023
Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области
На Балтике курортный сезон в разгаре. В знаменитом поселке Янтарный Калининградской области, два пляжа которого в этом году получили награды "Голубой флаг",... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:44
2023-08-15T15:16
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На Балтике курортный сезон в разгаре. В знаменитом поселке Янтарный Калининградской области, два пляжа которого в этом году получили награды "Голубой флаг", сейчас почти 30 градусов. Да и в целом на неделе обещают преимущественно хорошую погоду. Об отдыхе на балтийском побережье — в фотоленте РИА Новости.
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Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области

"Голубые флаги" на Балтике: где искать лучшие пляжи в Калининградской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На Балтике курортный сезон в разгаре. В знаменитом поселке Янтарный Калининградской области, два пляжа которого в этом году получили награды "Голубой флаг", сейчас почти 30 градусов. Да и в целом на неделе обещают преимущественно хорошую погоду. Об отдыхе на балтийском побережье — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Два пляжа поселка Янтарный на берегу Балтийского моря получили "Голубой флаг" (Blue Flag). Это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Отдыхающие купаются в Балтийском море в поселке Янтарный Калининградской области

Два пляжа поселка Янтарный на берегу Балтийского моря получили "Голубой флаг" (Blue Flag). Это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

"Пляж в поселке Янтарный — бесспорно, самый лучший в области: широкий, просторный, с чистым песком, пологим берегом — это то, что создано природой. Люди же облагородили его, сделали удобнее: променад, урны, кабинки и даже лежаки, не говоря уже о многочисленных кафе!" — делится впечатлениями туристка Ирина Солнцева.

Отдыхающие на пляже в поселке Янтарный Калининградской области

"Пляж в поселке Янтарный — бесспорно, самый лучший в области: широкий, просторный, с чистым песком, пологим берегом — это то, что создано природой. Люди же облагородили его, сделали удобнее: променад, урны, кабинки и даже лежаки, не говоря уже о многочисленных кафе!" — делится впечатлениями туристка Ирина Солнцева.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Пляж "Янтарный" у ресторанного комплекса "Галера" еще в апреле 2016 года первым в России получил "Голубой флаг".

Отдыхающие, которые впервые посещают поселок, обычно сначала попадают на "Центральный", он тоже отмечен наградой. Находится по соседству с зеленым парком имени М. Беккера.

Тем, кто любит воду потеплее (а Балтика все же прохладная), советуют пляж "Лагуна". Это южная часть обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 200 метров. "Там всегда теплее, чем в море, что добавляет комфорта при отдыхе", — объясняют на туристическом портале городского округа Янтарный.

Отдыхающие на пляже в поселке Янтарный Калининградской области

Пляж "Янтарный" у ресторанного комплекса "Галера" еще в апреле 2016 года первым в России получил "Голубой флаг".

Отдыхающие, которые впервые посещают поселок, обычно сначала попадают на "Центральный", он тоже отмечен наградой. Находится по соседству с зеленым парком имени М. Беккера.

Тем, кто любит воду потеплее (а Балтика все же прохладная), советуют пляж "Лагуна". Это южная часть обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 200 метров. "Там всегда теплее, чем в море, что добавляет комфорта при отдыхе", — объясняют на туристическом портале городского округа Янтарный.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Там же можно найти и туристическую карту поселка. Сначала — на море, а потом исследовать окрестности. Скучно не будет.

Отдыхающие на пляже в поселке Янтарный Калининградской области

Там же можно найти и туристическую карту поселка. Сначала — на море, а потом исследовать окрестности. Скучно не будет.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На самих пляжах тоже много развлечений. Например, волейбол — признанная классика.

Отдыхающие играют в волейбол на пляже в поселке Янтарный Калининградской области

На самих пляжах тоже много развлечений. Например, волейбол — признанная классика.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

После активного отдыха можно посидеть в одном из кафе, которых здесь много, или отправиться на площадку янтарного комбината.

Женщина с собаками на пляже в поселке Янтарный Калининградской области

После активного отдыха можно посидеть в одном из кафе, которых здесь много, или отправиться на площадку янтарного комбината.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Кстати, по словам туроператоров, спрос на поездки в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренних направлений. Интерес к Балтике растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом.

Отдыхающие на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный Калининградской области

Кстати, по словам туроператоров, спрос на поездки в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренних направлений. Интерес к Балтике растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Эксперты предупреждают: найти номера в отелях не так просто. Дефицит мест в гостиницах Калининграда и области стал уже традиционным. Но есть хорошие новости: с середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Впрочем, туристам рекомендуют бронировать отель за месяц-полтора до поездки, особенно если речь идет о популярных курортных городках. А это — Светлогорск, Зеленоградск и, конечно, Янтарный.

Девочка катается на качелях в парке имени Морица Беккера в поселке Янтарный Калининградской области

Эксперты предупреждают: найти номера в отелях не так просто. Дефицит мест в гостиницах Калининграда и области стал уже традиционным. Но есть хорошие новости: с середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Впрочем, туристам рекомендуют бронировать отель за месяц-полтора до поездки, особенно если речь идет о популярных курортных городках. А это — Светлогорск, Зеленоградск и, конечно, Янтарный.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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