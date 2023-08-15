Лучшие пляжи Балтики: как отдыхают туристы в Калининградской области

Пляж "Янтарный" у ресторанного комплекса "Галера" еще в апреле 2016 года первым в России получил "Голубой флаг".

Отдыхающие, которые впервые посещают поселок, обычно сначала попадают на "Центральный", он тоже отмечен наградой. Находится по соседству с зеленым парком имени М. Беккера.

Тем, кто любит воду потеплее (а Балтика все же прохладная), советуют пляж "Лагуна". Это южная часть обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 200 метров. "Там всегда теплее, чем в море, что добавляет комфорта при отдыхе", — объясняют на туристическом портале городского округа Янтарный.