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Эксперты рассказали, как подорожали туры в Калининград - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
12:39 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kaliningrad-1889027733.html
Эксперты рассказали, как подорожали туры в Калининград
Эксперты рассказали, как подорожали туры в Калининград - РИА Новости, 09.08.2023
Эксперты рассказали, как подорожали туры в Калининград
Спрос на туры в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренний направлений в сезоне 2023, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:39
2023-08-09T12:39
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
калининград
калининградская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Спрос на туры в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренний направлений в сезоне 2023, сообщает АТОР.Интерес к направлению растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом. В августе 2023 года перелет из Москвы в Калининград и обратно уже обойдется в 19-20 тысяч рублей без багажа. Правда, на сентябрь билеты будут дешевле: если покупать их сейчас, можно уложиться в 10 тысяч рублей за билет в обе стороны без багажа.Выросли и цены на путевки. По информации участников туррынка, в сравнении с прошлым годом путевки подорожали на 10-20 процентов. Так в АЛЕАН уточняют, что стоимость санаторных туров в калининградский регион выросла в 2023 году на 10-15 процентов, пляжных – на 20, экскурсионных – на десять процентов."Подорожание не повлияло на интерес туристов к Калининграду. Спрос на путевки вырос на 20 процентов в этом сезоне", – говорят представители Национального туроператора АЛЕАН.По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Калининград "идет в плюсе" и на осенний сезон: количество бронирований на сентябрь 15 процентов выше, чем было год назад.Как сообщают специалисты компаний FUN&amp;SUN, в этом сезоне на калининградском направлении востребованы пакетные туры, включающие перелет и отель.Дефицит мест в гостиницах Калининграда стал уже традиционным. Но осенью ситуация не такая напряженная, как в летние месяцы. "С середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Обычно туры в Калининград бронируют за две-три недели до заезда, а в сезон и за один-два месяца", – говорят в FUN&amp;SUN.Тем не менее, в компании "Русский Экспресс" туристам рекомендуют бронировать желаемый отель за месяц-полтора до поездки, особенно, если идет речь о популярных курортных городках, таких как Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
https://ria.ru/20230718/kaliningrad-1884626456.html
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новости - туризм, туризм, туристы, калининград, калининградская область, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Калининград, Калининградская область, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, как подорожали туры в Калининград

Туры в Калининград подорожали на 10-20 процентов, но это не сказалось на спросе

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Спрос на туры в Калининградскую область вырос на 15-20 процентов, регион входит в десятку самых бронируемых внутренний направлений в сезоне 2023, сообщает АТОР.
Интерес к направлению растет, несмотря на подорожание авиабилетов на 25-30 процентов в сравнении с прошлым летом. В августе 2023 года перелет из Москвы в Калининград и обратно уже обойдется в 19-20 тысяч рублей без багажа. Правда, на сентябрь билеты будут дешевле: если покупать их сейчас, можно уложиться в 10 тысяч рублей за билет в обе стороны без багажа.
Выросли и цены на путевки. По информации участников туррынка, в сравнении с прошлым годом путевки подорожали на 10-20 процентов. Так в АЛЕАН уточняют, что стоимость санаторных туров в калининградский регион выросла в 2023 году на 10-15 процентов, пляжных – на 20, экскурсионных – на десять процентов.
«
"Подорожание не повлияло на интерес туристов к Калининграду. Спрос на путевки вырос на 20 процентов в этом сезоне", – говорят представители Национального туроператора АЛЕАН.
По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, Калининград "идет в плюсе" и на осенний сезон: количество бронирований на сентябрь 15 процентов выше, чем было год назад.
Как сообщают специалисты компаний FUN&SUN, в этом сезоне на калининградском направлении востребованы пакетные туры, включающие перелет и отель.
Дефицит мест в гостиницах Калининграда стал уже традиционным. Но осенью ситуация не такая напряженная, как в летние месяцы. "С середины сентября до октября проблем с подтверждением нет. Обычно туры в Калининград бронируют за две-три недели до заезда, а в сезон и за один-два месяца", – говорят в FUN&SUN.
Тем не менее, в компании "Русский Экспресс" туристам рекомендуют бронировать желаемый отель за месяц-полтора до поездки, особенно, если идет речь о популярных курортных городках, таких как Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКалининградКалининградская областьАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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