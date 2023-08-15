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СК назвал нарушение хранения агрохимикатов одной из версий ЧП в Махачкале

СК назвал нарушение хранения агрохимикатов одной из версий ЧП в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

СК назвал нарушение хранения агрохимикатов одной из версий ЧП в Махачкале

Неправильное хранение агрохимикатов могло стать причиной взрыва в Махачкале, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:07

2023-08-15T19:07

2023-08-15T19:20

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чп на азс в махачкале

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неправильное хранение агрохимикатов могло стать причиной взрыва в Махачкале, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками", — подчеркнули в ведомстве.Там также добавили, что окончательные выводы о причинах инцидента сделают по результатам следственных действий и экспертиз.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагаемого виновника ЧП доставили к следователям. Речь идет о мужчине, который хранил селитру в автосервисе, где произошло возгорание. Пока что он не находится в статусе подозреваемого, уточнил собеседник агентства.Взрыв в МахачкалеВечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, среди них 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Очевидец рассказал РИА Новости, что взрыв произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив заправки ангарах. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трагедия могла произойти по вине тех, кто потворствовал халатности.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на азс в махачкале, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)