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Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 15.08.2023

Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва в Махачкале, который привел к возгоранию на АЗС и унес жизни более 30 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:52

2023-08-15T15:52

2023-08-15T17:14

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Мощность взрыва в Махачкале, который привел к возгоранию на АЗС и унес жизни более 30 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил РИА Новости глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев. "Взрыв аммиачной селитры был на автосервисе через дорогу от АЗС, от взрывной волны огонь перенесся на АЗС. Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте", — заявил он со ссылкой на специалистов.Взрыв такой мощности можно сравнить с крупным ЧП в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая в августе 2015 года. Тогда на складе с опасными веществами с разницей в 30 секунд прогремели два взрыва. Мощность первого оценили в три тонны в тротиловом эквиваленте, а последующего — в 21 тонну. В результате ЧП погибли 173 человека. Взрывы были такой силы, что сейсмологические службы зафиксировали толчки магнитудой 2,3 и 2,9 соответственно.Взрыв в МахачкалеВечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, среди них 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Очевидец рассказал РИА Новости, что взрыв произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив заправки ангарах. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трагедия могла произойти по вине тех, кто потворствовал халатности.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

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