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Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 15.08.2023
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15:52 15.08.2023 (обновлено: 17:14 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890236461.html
Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте - РИА Новости, 15.08.2023
Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Мощность взрыва в Махачкале, который привел к возгоранию на АЗС и унес жизни более 30 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:52
2023-08-15T17:14
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Мощность взрыва в Махачкале, который привел к возгоранию на АЗС и унес жизни более 30 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил РИА Новости глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев. &quot;Взрыв аммиачной селитры был на автосервисе через дорогу от АЗС, от взрывной волны огонь перенесся на АЗС. Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте&quot;, — заявил он со ссылкой на специалистов.Взрыв такой мощности можно сравнить с крупным ЧП в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая в августе 2015 года. Тогда на складе с опасными веществами с разницей в 30 секунд прогремели два взрыва. Мощность первого оценили в три тонны в тротиловом эквиваленте, а последующего — в 21 тонну. В результате ЧП погибли 173 человека. Взрывы были такой силы, что сейсмологические службы зафиксировали толчки магнитудой 2,3 и 2,9 соответственно.Взрыв в МахачкалеВечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, среди них 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Очевидец рассказал РИА Новости, что взрыв произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив заправки ангарах. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трагедия могла произойти по вине тех, кто потворствовал халатности.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890234842.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
Мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте

© СК РоссииСотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
© СК России
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Мощность взрыва в Махачкале, который привел к возгоранию на АЗС и унес жизни более 30 человек, составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте, заявил РИА Новости глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.
«

"Взрыв аммиачной селитры был на автосервисе через дорогу от АЗС, от взрывной волны огонь перенесся на АЗС. Там было более 90-100 тонн аммиачной селитры, это равнозначно где-то 35 тоннам в тротиловом эквиваленте", — заявил он со ссылкой на специалистов.

Взрыв такой мощности можно сравнить с крупным ЧП в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая в августе 2015 года. Тогда на складе с опасными веществами с разницей в 30 секунд прогремели два взрыва. Мощность первого оценили в три тонны в тротиловом эквиваленте, а последующего — в 21 тонну. В результате ЧП погибли 173 человека. Взрывы были такой силы, что сейсмологические службы зафиксировали толчки магнитудой 2,3 и 2,9 соответственно.

Взрыв в Махачкале

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35 человек.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
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9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
В больницах Махачкалы находятся 63 человека, среди них 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Очевидец рассказал РИА Новости, что взрыв произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив заправки ангарах. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, трагедия могла произойти по вине тех, кто потворствовал халатности.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут перевезти в Москву
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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