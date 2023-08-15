https://ria.ru/20230815/vzryv-1890135562.html

Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое

Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое - РИА Новости, 15.08.2023

Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое

В больницах Махачкалы после взрыва находятся 63 человека, в том числе 16 детей, 11 пострадавших, в том числе 2 детей, в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

2023-08-15T10:47

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890122500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12d8c51d0dae9ecd90bd3d0f12a7940f.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В больницах Махачкалы после взрыва находятся 63 человека, в том числе 16 детей, 11 пострадавших, в том числе 2 детей, в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В настоящий момент на стационарном лечении находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе 2 детей, оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнили в пресс-службе. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрывы. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале