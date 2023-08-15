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Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое
Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое - РИА Новости, 15.08.2023
Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое
В больницах Махачкалы после взрыва находятся 63 человека, в том числе 16 детей, 11 пострадавших, в том числе 2 детей, в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
2023-08-15T10:47
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В больницах Махачкалы после взрыва находятся 63 человека, в том числе 16 детей, 11 пострадавших, в том числе 2 детей, в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. "В настоящий момент на стационарном лечении находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе 2 детей, оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнили в пресс-службе. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрывы. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Состояние 11 пострадавших при взрыве в Махачкале оценивают как тяжелое
Состояние 11 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале оценивают как тяжелое