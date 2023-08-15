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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек - РИА Новости, 15.08.2023
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:40
2023-08-15T10:40
2023-08-15T14:33
махачкала
чп на азс в махачкале
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении работ на месте завалов обнаружены тела еще двух человек", — сказал собеседник агентства.Информацию также подтвердили в МЧС.Ранее Минздрав сообщил, что жертвами ЧП стали 33 человека, в том числе трое детей.По данным пресс-службы ведомства, в больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места взрыва АЗС в Махачкале
Обстановка на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T10:40
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Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T10:40
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Происшествия
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
МЧС сообщило об увеличении числа жертв взрыва на АЗС в Махачкале до 35
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При проведении работ на месте завалов обнаружены тела еще двух человек", — сказал собеседник агентства.
Информацию также подтвердили в МЧС.
Ранее Минздрав сообщил, что жертвами ЧП стали 33 человека, в том числе трое детей.
По данным пресс-службы ведомства, в больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан спецбортом МЧС
вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву
.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.