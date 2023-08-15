https://ria.ru/20230815/vzryv-1890133750.html

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек - РИА Новости, 15.08.2023

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек

Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:40

2023-08-15T10:40

2023-08-15T14:33

махачкала

чп на азс в махачкале

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890117532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70477c973ea24c1287ea3d962ce3dd5b.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выросло до 35, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении работ на месте завалов обнаружены тела еще двух человек", — сказал собеседник агентства.Информацию также подтвердили в МЧС.Ранее Минздрав сообщил, что жертвами ЧП стали 33 человека, в том числе трое детей.По данным пресс-службы ведомства, в больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан спецбортом МЧС вылетели специалисты ведущих клиник Минздрава. На месте они проводят консультации, а также решают, есть ли необходимость перевозить кого-либо из пострадавших на лечение в Москву.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва АЗС в Махачкале Обстановка на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T10:40 true PT0M32S

Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T10:40 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махачкала, чп на азс в махачкале, происшествия