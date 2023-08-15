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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека - РИА Новости, 15.08.2023

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека

Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 33, сообщили в Минздраве. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:32

2023-08-15T10:32

2023-08-15T10:40

происшествия

махачкала

россия

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 33, сообщили в Минздраве."По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в г. Махачкале пострадали 80 человек. Погибли 33 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС.Семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, чп на азс в махачкале