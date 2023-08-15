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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека - РИА Новости, 15.08.2023
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека
Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 33, сообщили в Минздраве. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:32
2023-08-15T10:32
2023-08-15T10:40
происшествия
махачкала
россия
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 33, сообщили в Минздраве."По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в г. Махачкале пострадали 80 человек. Погибли 33 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС.Семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T10:32
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, ЧП на АЗС в Махачкале
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 33 человека, в том числе трое детей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 33, сообщили в Минздраве.
"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в г. Махачкале пострадали 80 человек. Погибли 33 человека, в том числе трое детей", — говорится в сообщении.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко
. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.