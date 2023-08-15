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Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:38

2023-08-15T07:38

2023-08-15T08:30

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27."Сто два человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей", – сказал он.Ранее РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что число погибших в результате взрыва достигло 27 человек, трое из них, как уточнил Меликов, — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.По словам главы Дагестана, семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.

https://ria.ru/20230815/trassa-1890094094.html

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html

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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале