Рейтинг@Mail.ru
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 15.08.2023 (обновлено: 08:30 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890106107.html
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:38
2023-08-15T08:30
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890085792_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_d389e787254e910a4bf853357e6455f9.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27."Сто два человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей", – сказал он.Ранее РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что число погибших в результате взрыва достигло 27 человек, трое из них, как уточнил Меликов, — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.По словам главы Дагестана, семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
https://ria.ru/20230815/trassa-1890094094.html
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890092887.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890085792_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5827381315c4ac1264d1e4bdb3e1363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

Меликов: более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : МЧС РФ
Пожар на АЗС в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27.
"Сто два человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей", – сказал он.
Ранее РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что число погибших в результате взрыва достигло 27 человек, трое из них, как уточнил Меликов, — дети.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
Взрыв на заправке в Махачкале
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
02:25
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.
По словам главы Дагестана, семьи погибших получат по миллиону рублей.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
02:03
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала