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Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:38
2023-08-15T07:38
2023-08-15T08:30
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27."Сто два человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей", – сказал он.Ранее РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что число погибших в результате взрыва достигло 27 человек, трое из них, как уточнил Меликов, — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.По словам главы Дагестана, семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
https://ria.ru/20230815/trassa-1890094094.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
Меликов: более 100 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Более ста человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, погибли — 27.
"Сто два человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей", – сказал он.
Ранее РИА Новости в Дагестанском центре медицины катастроф сообщили, что число погибших в результате взрыва достигло 27 человек, трое из них, как уточнил Меликов, — дети.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России
информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
Участок трассы восстановят на окраине Махачкалы после взрыва на АЗС
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.
По словам главы Дагестана, семьи погибших получат по миллиону рублей.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Пятнадцатое августа в Дагестане объявлено днем траура.
Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена