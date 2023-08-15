https://ria.ru/20230815/vzryv-1890104963.html

Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей

Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей - РИА Новости, 15.08.2023

Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей

Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:24

2023-08-15T07:24

2023-08-15T07:33

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

сергей меликов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890102346_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_835cf2e1550114dadece3fac7a5d43c6.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба."Погибли 27 человек, трое из них – дети", – сказал Меликов.Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что пока не установлены личности всех погибших.

https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, сергей меликов