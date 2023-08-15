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Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей - РИА Новости, 15.08.2023
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей
Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:24
2023-08-15T07:24
2023-08-15T07:33
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба."Погибли 27 человек, трое из них – дети", – сказал Меликов.Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что пока не установлены личности всех погибших.
https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Сергей Меликов
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей
Меликов: среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей