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Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей - РИА Новости, 15.08.2023
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07:24 15.08.2023 (обновлено: 07:33 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/vzryv-1890104963.html
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей - РИА Новости, 15.08.2023
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей
Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:24
2023-08-15T07:33
происшествия
махачкала
чп на азс в махачкале
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба."Погибли 27 человек, трое из них – дети", – сказал Меликов.Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что пока не установлены личности всех погибших.
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Сергей Меликов
Среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей

Меликов: среди 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале трое детей

© МЧС РФТушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
© МЧС РФ
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Трое из 27 погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале - это дети, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.
"Погибли 27 человек, трое из них – дети", – сказал Меликов.
Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что пока не установлены личности всех погибших.
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ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеСергей Меликов
 
 
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