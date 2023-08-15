https://ria.ru/20230815/vsu-1890110277.html

ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко

ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко - РИА Новости, 15.08.2023

ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко

ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы "штрафников" без должной поддержки бронетехники и артиллерии, обычно подобные РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:33

2023-08-15T08:33

2023-08-15T08:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы "штрафников" без должной поддержки бронетехники и артиллерии, обычно подобные штурмовые отряды состоят из украинских военных, понесших наказание за серьезные дисциплинарные поступки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Кременная-Сватово (города на севере ЛНР - ред.) на линии боевого соприкосновения неоднократно отмечены штурмовые отряды противника, которые малыми группами пытаются захватить позиции ВС РФ без должной поддержки артиллерии и бронетехники", - заявил Марочко.С его слов, российские разведорганы в ходе проведения комплексной работы установили, что подобные штурмовые группы состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки - самовольное оставление позиций и игнорирование приказов вышестоящего командования. Марочко отметил, что группы украинских "штрафников" не имеют ни достаточной выучки, ни мотивации. "Боевая эффективность таких групп крайне мала в виду низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствие у них боевого слаживания, а также несоответствие у многих ("штрафников" - ред.) военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20230815/territoriya-1890102579.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире