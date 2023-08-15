https://ria.ru/20230815/vsu-1890110277.html
ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко
ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко - РИА Новости, 15.08.2023
ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко
ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы "штрафников" без должной поддержки бронетехники и артиллерии, обычно подобные РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:33
2023-08-15T08:33
2023-08-15T08:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы "штрафников" без должной поддержки бронетехники и артиллерии, обычно подобные штурмовые отряды состоят из украинских военных, понесших наказание за серьезные дисциплинарные поступки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Кременная-Сватово (города на севере ЛНР - ред.) на линии боевого соприкосновения неоднократно отмечены штурмовые отряды противника, которые малыми группами пытаются захватить позиции ВС РФ без должной поддержки артиллерии и бронетехники", - заявил Марочко.С его слов, российские разведорганы в ходе проведения комплексной работы установили, что подобные штурмовые группы состоят из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки - самовольное оставление позиций и игнорирование приказов вышестоящего командования. Марочко отметил, что группы украинских "штрафников" не имеют ни достаточной выучки, ни мотивации. "Боевая эффективность таких групп крайне мала в виду низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствие у них боевого слаживания, а также несоответствие у многих ("штрафников" - ред.) военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20230815/territoriya-1890102579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ отправляют в атаки группы штрафников, рассказал Марочко
Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы штрафников без поддержки огнем