В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове
Глава МО КНДР назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
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"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", — говорится в его обращении на пленарном заседания "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.