https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html

В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове - РИА Новости, 15.08.2023

В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:24

2023-08-15T17:24

2023-08-15T21:41

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. "Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", — говорится в его обращении на пленарном заседания "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.

https://ria.ru/20230811/kndr-1889544920.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея)