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В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове - РИА Новости, 15.08.2023
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17:24 15.08.2023 (обновлено: 21:41 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/voyna-1890258337.html
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове - РИА Новости, 15.08.2023
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:24
2023-08-15T21:41
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. &quot;Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны&quot;, — говорится в его обращении на пленарном заседания &quot;Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе&quot;.В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.
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в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

Глава МО КНДР назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. В Пхеньяне уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
«

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", — говорится в его обращении на пленарном заседания "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.
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