https://ria.ru/20230815/travmy-1890289932.html

Врач рассказал о травмах пострадавших при взрыве в Махачкале

Врач рассказал о травмах пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Врач рассказал о травмах пострадавших при взрыве в Махачкале

Пострадавшие при взрыве на окраине Махачкалы получили черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и ребер, у некоторых пациентов имеются разрывы внутренних... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:22

2023-08-15T19:22

2023-08-15T19:22

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве на окраине Махачкалы получили черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и ребер, у некоторых пациентов имеются разрывы внутренних органов, сообщил главврач республиканской клинической больницы (РКБ) Газиявдибир Мусаев в Telegram-канале минздрава республики. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным МЧС, число погибших выросло до 35. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей. "Преимущественно, это травмы, обусловленные взрывной волной. Это черепно-мозговые травмы, это переломы верхний конечностей, нижних конечностей, переломы ребер. Имеются больные, у которых есть разрывы внутренних органов", – сказал Мусаев на видео, опубликованном.По его словам, сейчас в стационаре РКБ остаются 19 пациентов. Шестеро прооперированы, состояние их стабильное, заявил главврач.

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, республика дагестан