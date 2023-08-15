https://ria.ru/20230815/traur-1890106547.html

В Дагестане 15 августа объявили днем траура

В Дагестане 15 августа объявили днем траура - РИА Новости, 15.08.2023

В Дагестане 15 августа объявили днем траура

День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, следует из указа главы республики Сергея... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:41

2023-08-15T07:41

2023-08-15T07:49

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, следует из указа главы республики Сергея Меликова, текст которого есть в распоряжении РИА Новости."Объявить 15 августа 2023 года днем траура в Республике Дагестан. В день траура на всей территории Республики Дагестан приспустить Государственные флаги Российской Федерации, Государственные флаги Республики Дагестан, флаги муниципальных образований Республики Дагестан", – говорится в документе.Правительству республики поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". Ранее Меликов сообщил, что в результате ЧП погибли 27 человек, 102 обратились за медицинской помощью.

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махачкала

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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, сергей меликов