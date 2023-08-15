https://ria.ru/20230815/territoriya-1890102579.html

На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории

На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории - РИА Новости, 15.08.2023

На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории

Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:17

2023-08-15T06:17

2023-08-15T06:17

в мире

украина

киев

ссср

игорь лопатенок

сергей лавров

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/66/1475236665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a34ffc74b32f02cf57e638cd4124e02.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в отношении культуры и истории.Так он отреагировал на новость о том, что в Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР."Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?", — задался вопросом Лопатенок.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html

https://ria.ru/20230815/katastrofa-1890091582.html

украина

киев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, ссср, игорь лопатенок, сергей лавров, twitter