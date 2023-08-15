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На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории - РИА Новости, 15.08.2023
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06:17 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/territoriya-1890102579.html
На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории
На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории - РИА Новости, 15.08.2023
На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории
Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:17
2023-08-15T06:17
в мире
украина
киев
ссср
игорь лопатенок
сергей лавров
twitter
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в отношении культуры и истории.Так он отреагировал на новость о том, что в Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР."Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?", — задался вопросом Лопатенок.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html
https://ria.ru/20230815/katastrofa-1890091582.html
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в мире, украина, киев, ссср, игорь лопатенок, сергей лавров, twitter
В мире, Украина, Киев, СССР, Игорь Лопатенок, Сергей Лавров, Twitter
На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории

Режиссер Лопатенок усомнился в вопросе принадлежности территории Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter поставил под сомнение принадлежность земель, подконтрольных Киеву, из-за его действий в отношении культуры и истории.
Так он отреагировал на новость о том, что в Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать", заменив им герб СССР.
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"Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?", — задался вопросом Лопатенок.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. В последнее время власти республики начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаКиевСССРИгорь ЛопатенокСергей ЛавровTwitter
 
 
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