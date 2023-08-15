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Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной - РИА Новости, 15.08.2023
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10:49 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/tekhnika-1890136057.html
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:49
2023-08-15T10:49
сергей шойгу
россия
ссср
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.
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сергей шойгу, россия, ссср
Сергей Шойгу, Россия, СССР
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной

Шойгу: военная техника советского производства часто превосходит западную

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.
Шойгу: Предварительные итоги боев показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу
Вчера, 10:26
 
Сергей ШойгуРоссияСССР
 
 
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