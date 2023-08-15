https://ria.ru/20230815/tekhnika-1890136057.html
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:49
2023-08-15T10:49
2023-08-15T10:49
сергей шойгу
россия
ссср
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html
россия
ссср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия, ссср
Сергей Шойгу, Россия, СССР
Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной
Шойгу: военная техника советского производства часто превосходит западную
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.
Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил Шойгу