https://ria.ru/20230815/tekhnika-1890136057.html

Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной

Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной - РИА Новости, 15.08.2023

Шойгу заявил о превосходстве советской военной техники над западной

Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:49

2023-08-15T10:49

2023-08-15T10:49

сергей шойгу

россия

ссср

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890128905.html

россия

ссср

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, ссср