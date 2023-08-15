https://ria.ru/20230815/svyaz-1890196730.html
Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России
Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России - РИА Новости, 15.08.2023
Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России
Услуги цифровой связи в России являются одними из самых дешевых в мире, это одно из конкурентных преимуществ российской экономики, говорится в проекте стратегии РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:53
2023-08-15T13:53
2023-08-15T13:58
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Услуги цифровой связи в России являются одними из самых дешевых в мире, это одно из конкурентных преимуществ российской экономики, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Услуги цифровой связи в нашей стране являются одними из самых дешевых в мире. Доступность услуг связи определяется, в первую очередь, ценовым фактором. Стоимость доступа к Интернету в России в 1,5-2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ, и в 3-4 раза ниже цен в развитых странах", - говорится в документе, опубликованном Минцифры во вторник. "Низкая стоимость доступа к Интернету стала одним из конкурентных преимуществ российской экономики, обеспечив аудиторию для новых цифровых сервисов (онлайн-СМИ, такси и каршеринг, доставка, маркетплейсы, социальные сети, сервисы прямого взаимодействия с пользователем – ОТТ-сервисы), оказав содействие развитию экономики в целом", - отмечает министерство. Авторы стратегии указывают, что бурное развитие ИТ-сектора и модернизация финансовой сферы также были бы невозможны без надежной и качественной связи. Кроме того, отрасль играет значимую социальную роль: в частности, благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре удалось осуществить быстрый и плавный переход на дистанционную работу во время пандемии COVID-19. При этом в документе подчеркивается, что пользователи сети в России чувствительно относятся даже к кратковременному снижению качества обслуживания. "Поэтому необходимо постоянно поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг", - говорится в стратегии. "В текущих условиях необходимо укрепить технологический суверенитет страны, отрасль связи должна обеспечить гарантированный спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, осуществить поэтапный переход на российское оборудование и программное обеспечение, сохранив при этом высокий уровень качества предоставляемых услуг через поддержание конкурентной среды их развития и темпа освоения новых поколений технологий связи", - отмечает министерство.
https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html
https://ria.ru/20230815/internet-1890195334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Россия
Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России
Минцифры: услуги цифровой связи в России одни из самых дешевых в мире
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Услуги цифровой связи в России являются одними из самых дешевых в мире, это одно из конкурентных преимуществ российской экономики, говорится в проекте
стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года.
"Услуги цифровой связи в нашей стране являются одними из самых дешевых в мире. Доступность услуг связи определяется, в первую очередь, ценовым фактором. Стоимость доступа к Интернету в России в 1,5-2 раза ниже, чем в КНР
и странах СНГ
, и в 3-4 раза ниже цен в развитых странах", - говорится в документе, опубликованном Минцифры во вторник.
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России
"Низкая стоимость доступа к Интернету стала одним из конкурентных преимуществ российской экономики, обеспечив аудиторию для новых цифровых сервисов (онлайн-СМИ, такси и каршеринг, доставка, маркетплейсы, социальные сети, сервисы прямого взаимодействия с пользователем – ОТТ-сервисы), оказав содействие развитию экономики в целом", - отмечает министерство.
Авторы стратегии указывают, что бурное развитие ИТ-сектора и модернизация финансовой сферы также были бы невозможны без надежной и качественной связи. Кроме того, отрасль играет значимую социальную роль: в частности, благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре удалось осуществить быстрый и плавный переход на дистанционную работу во время пандемии COVID-19.
При этом в документе подчеркивается, что пользователи сети в России чувствительно относятся даже к кратковременному снижению качества обслуживания. "Поэтому необходимо постоянно поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг", - говорится в стратегии.
"В текущих условиях необходимо укрепить технологический суверенитет страны, отрасль связи должна обеспечить гарантированный спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, осуществить поэтапный переход на российское оборудование и программное обеспечение, сохранив при этом высокий уровень качества предоставляемых услуг через поддержание конкурентной среды их развития и темпа освоения новых поколений технологий связи", - отмечает министерство.
Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности