https://ria.ru/20230815/svyaz-1890196730.html

Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России

Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России - РИА Новости, 15.08.2023

Минцифры оценило стоимость доступа к интернету в России

Услуги цифровой связи в России являются одними из самых дешевых в мире, это одно из конкурентных преимуществ российской экономики, говорится в проекте стратегии РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:53

2023-08-15T13:53

2023-08-15T13:58

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Услуги цифровой связи в России являются одними из самых дешевых в мире, это одно из конкурентных преимуществ российской экономики, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Услуги цифровой связи в нашей стране являются одними из самых дешевых в мире. Доступность услуг связи определяется, в первую очередь, ценовым фактором. Стоимость доступа к Интернету в России в 1,5-2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ, и в 3-4 раза ниже цен в развитых странах", - говорится в документе, опубликованном Минцифры во вторник. "Низкая стоимость доступа к Интернету стала одним из конкурентных преимуществ российской экономики, обеспечив аудиторию для новых цифровых сервисов (онлайн-СМИ, такси и каршеринг, доставка, маркетплейсы, социальные сети, сервисы прямого взаимодействия с пользователем – ОТТ-сервисы), оказав содействие развитию экономики в целом", - отмечает министерство. Авторы стратегии указывают, что бурное развитие ИТ-сектора и модернизация финансовой сферы также были бы невозможны без надежной и качественной связи. Кроме того, отрасль играет значимую социальную роль: в частности, благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре удалось осуществить быстрый и плавный переход на дистанционную работу во время пандемии COVID-19. При этом в документе подчеркивается, что пользователи сети в России чувствительно относятся даже к кратковременному снижению качества обслуживания. "Поэтому необходимо постоянно поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг", - говорится в стратегии. "В текущих условиях необходимо укрепить технологический суверенитет страны, отрасль связи должна обеспечить гарантированный спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, осуществить поэтапный переход на российское оборудование и программное обеспечение, сохранив при этом высокий уровень качества предоставляемых услуг через поддержание конкурентной среды их развития и темпа освоения новых поколений технологий связи", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html

https://ria.ru/20230815/internet-1890195334.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия