https://ria.ru/20230815/shoygu-1890138316.html
Минобороны продолжит возвращать солдат из плена, заявил Шойгу
Минобороны продолжит возвращать солдат из плена, заявил Шойгу - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны продолжит возвращать солдат из плена, заявил Шойгу
Минобороны России продолжит предпринимать шаги для возвращения российских солдат из плена, учитывая недоговороспособность Киева, налажено взаимодействие с... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:57
2023-08-15T10:57
2023-08-15T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Минобороны России продолжит предпринимать шаги для возвращения российских солдат из плена, учитывая недоговороспособность Киева, налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. "Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права. Учитывая недоговороспособность нынешних украинских властей, это – сложная, деликатная работа. Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших ребят", - подчеркнул министр обороны.
https://ria.ru/20230802/plennye-1887781430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сергей шойгу, форум "армия — 2023"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023"
Минобороны продолжит возвращать солдат из плена, заявил Шойгу
Шойгу: Минобороны будет возвращать пленных с учетом недоговороспособности Киева
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Минобороны России продолжит предпринимать шаги для возвращения российских солдат из плена, учитывая недоговороспособность Киева, налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права. Учитывая недоговороспособность нынешних украинских властей, это – сложная, деликатная работа. Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших ребят", - подчеркнул министр обороны.
Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных