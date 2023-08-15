https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:34
2023-08-15T10:34
2023-08-15T10:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. "Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", - сообщил Шойгу. Он напомнил, что с отдельными образцами трофейного оружия можно ознакомиться на тематической выставке в парке "Патриот".
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей шойгу, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Шойгу заявил о готовности поделиться оценками слабых сторон западной техники
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", - сообщил Шойгу.
Он напомнил, что с отдельными образцами трофейного оружия можно ознакомиться на тематической выставке в парке "Патриот
".
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу