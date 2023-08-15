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Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники - РИА Новости, 15.08.2023
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10:34 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/shoygu-1890131154.html
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники - РИА Новости, 15.08.2023
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники
Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:34
2023-08-15T10:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. "Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", - сообщил Шойгу. Он напомнил, что с отдельными образцами трофейного оружия можно ознакомиться на тематической выставке в парке "Патриот".
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безопасность, технологии, россия, сергей шойгу, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Шойгу заявил о слабых сторонах западной техники

Шойгу заявил о готовности поделиться оценками слабых сторон западной техники

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", - сообщил Шойгу.
Он напомнил, что с отдельными образцами трофейного оружия можно ознакомиться на тематической выставке в парке "Патриот".
Шойгу: Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
14 августа, 13:17
 
БезопасностьТехнологииРоссияСергей ШойгуПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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