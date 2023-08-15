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Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей - РИА Новости, 15.08.2023

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:47

2023-08-15T07:47

2023-08-15T07:47

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба. Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах". "Членам семей погибших оказать помощь в размере 1 миллиона рублей", – сказал Меликов. Семьям тяжело пострадавших из бюджета республики выделят по 400 тысяч рублей, семьям получивших легкие травмы – по 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230815/traur-1890106547.html

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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале